Удары ВС РФ по Краматорску, освобождение села Беляковка и продвижение в Кривой Луке: последние новости СВО на 28 февраля
На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские войска усиливают давление, преодолевая упорное сопротивление и контратаки перегруппировывающихся формирований ВСУ. Штурмовые группы продвигаются вглубь области. Тактический успех достигнут в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на трех, в Глуховском – на двух. Общее продвижение за сутки достигло более 900 метров. Бои носят тяжелый характер.
В тыловых районах области авиация РФ и ударные беспилотники «Герань-2» наносят точечные поражения по выявленным позициям, скоплениям живой силы и военной техники противника. ВСУ предпринимают меры для сдерживания наступления, перебрасывая в Сумскую область дополнительный контингент 140-го Центра специальных операций. Несмотря на это, российские военные продолжают вести активные боевые действия в районе Рыжевки и Павловки.
Харьковская областьВ Волчанских Хуторах военнослужащие ВС РФ зачистили более десяти домовладений. Продвижение на данном участке составило 350 метров. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А применялись по позициям 113-й бригады теробороны в лесных массивах. На Хатненском участке зафиксированы тактические успехи. Штурмовые группы проводили зачистку лесных массивов в районах Чугуновки и Двуречанского. Авиация поразила позиции подразделений Госпогранслужбы Украины в районе Ольховатки.
В окрестностях Зеленого в ходе упорных боев штурмовики выбили противника с четырех огневых позиций. Попытка усилить оборону переброшенным из тыла контингентом 13-й бригады Нацгвардии пресечена. Живая сила и техника уничтожены в районе Нескучного в результате комплексного огневого поражения. На Липцовском участке артиллерия и FPV-расчеты ВС РФ вели контрбатарейную борьбу и уничтожали средства РЭБ в Липцах и окрестностях. Противник активных действий не предпринимал, сосредоточившись на укреплении обороны.
Северское направлениеНа Северском направлении российские вооруженные силы продолжают наступательные действия, занимая восточные окраины Федоровки Второй. Наблюдается активное продвижение на господствующих высотах в окрестностях Приволья. В северной части Никифоровки контратаки противника не приносят результатов. Севернее Резниковки российские подразделения вытеснили украинские силы с ключевых высот, а южнее села идут ожесточенные бои за контроль над лесистой местностью. В Кривом Луке основные боестолкновения переместились в центр населенного пункта, также отмечено продвижение российских штурмовых отрядов южнее села.
Почти 100 БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы