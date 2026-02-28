Достижения.рф

Удары ВС РФ по Краматорску, освобождение села Беляковка и продвижение в Кривой Луке: последние новости СВО на 28 февраля

На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении российские войска усиливают давление, преодолевая упорное сопротивление и контратаки перегруппировывающихся формирований ВСУ. Штурмовые группы продвигаются вглубь области. Тактический успех достигнут в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на трех, в Глуховском – на двух. Общее продвижение за сутки достигло более 900 метров. Бои носят тяжелый характер.

В тыловых районах области авиация РФ и ударные беспилотники «Герань-2» наносят точечные поражения по выявленным позициям, скоплениям живой силы и военной техники противника. ВСУ предпринимают меры для сдерживания наступления, перебрасывая в Сумскую область дополнительный контингент 140-го Центра специальных операций. Несмотря на это, российские военные продолжают вести активные боевые действия в районе Рыжевки и Павловки.

Харьковская область

В Волчанских Хуторах военнослужащие ВС РФ зачистили более десяти домовладений. Продвижение на данном участке составило 350 метров. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А применялись по позициям 113-й бригады теробороны в лесных массивах. На Хатненском участке зафиксированы тактические успехи. Штурмовые группы проводили зачистку лесных массивов в районах Чугуновки и Двуречанского. Авиация поразила позиции подразделений Госпогранслужбы Украины в районе Ольховатки.

В окрестностях Зеленого в ходе упорных боев штурмовики выбили противника с четырех огневых позиций. Попытка усилить оборону переброшенным из тыла контингентом 13-й бригады Нацгвардии пресечена. Живая сила и техника уничтожены в районе Нескучного в результате комплексного огневого поражения. На Липцовском участке артиллерия и FPV-расчеты ВС РФ вели контрбатарейную борьбу и уничтожали средства РЭБ в Липцах и окрестностях. Противник активных действий не предпринимал, сосредоточившись на укреплении обороны.

Северское направление

На Северском направлении российские вооруженные силы продолжают наступательные действия, занимая восточные окраины Федоровки Второй. Наблюдается активное продвижение на господствующих высотах в окрестностях Приволья. В северной части Никифоровки контратаки противника не приносят результатов. Севернее Резниковки российские подразделения вытеснили украинские силы с ключевых высот, а южнее села идут ожесточенные бои за контроль над лесистой местностью. В Кривом Луке основные боестолкновения переместились в центр населенного пункта, также отмечено продвижение российских штурмовых отрядов южнее села.

Красноармейское направление

ВС РФ контролируют около половины Гришино, где ведутся интенсивные бои. Противник проводит контратаки и удерживает позиции в западной части Удачного, чтобы восстановить контроль над потерянными районами. В Гришино подразделения продвигаются внутри жилых кварталов. На восточной окраине Белицкого на Добропольском направлении продолжаются упорные столкновения. Южнее Дорожного войска расширяют контроль, наступают в направлении Кучерова Яра. Восточный фронт сохраняет высокую напряжённость, линия соприкосновения на Добропольском выступе стабильна.

Гуляйпольское направление

Российские подразделения на Гуляйпольском направлении сохраняют высокий темп наступления. Контратаки противника у Рождественского и Терноватого подавлены. Бойцы прорывают укрепления ВСУ возле Верхней Терсы и перед Воздвиженкой. Минобороны РФ подтвердило взятие Беляковки, села, где фронт стоял месяцами. Его захват фиксирует позиции ВС РФ на северном берегу Солёной, усиливая манёвр для окружения Новопавловки с севера. Кроме того, российские военные усилили натиск и продвинулись по линии Новопавловка – Ивановка, овладев ключевыми узлами обороны в этом районе.

Константиновское направление

ВС РФ после спешного удара по дамбе под Осыково нарушили снабжение украинских сил и активизировали наступление на линии Ильиновка – Бересток. Задача — сгладить выступ у южных районов Константиновки. Украинские источники фиксируют усиление огня российской артиллерии, её снаряды поражают позиции ВСУ в Беленьком, достигая окраин Краматорска. Тяжёлые бои идут в районах Степановки, Долгой Балки, Берестка и Ильиновки. В Константиновке продолжаются локальные стычки.

