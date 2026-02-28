Российский дрон спас прохожего от насильственной мобилизации в ВСУ — видео
Российский беспилотник помешал сотрудникам ТЦК насильственно мобилизовать мирного жителя в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Соответствующее видео опубликовало издание NEWS.ru в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как военкомы пытаются затолкать случайного прохожего в микроавтобус. Заметив приближающийся FPV-дрон, они быстро разбежались в разные стороны. Этим воспользовался прохожий — он так же успел скрыться. После этого оператор БПЛА уничтожил автомобиль, на которым приехали сотрудники ТЦК.
Ранее сообщалось, что гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, принудительно мобилизованный в ВСУ, добровольно сдался в плен ВС РФ на Красноармейском направлении.
