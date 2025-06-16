Украинец женился на теще для побега в Европу от мобилизации
Украинец женился на теще для побега в Европу от насильственной мобилизации. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в понедельник, 16 июня.
«На одном из пунктов пропуска пограничники задержали супругов, 29-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, направлявшихся за границу. По легенде — большая любовь, несмотря на значительную разницу в возрасте с невестой», — сказано в сообщении.Зарегистрировав брак, мужчина хотел обойти ограничения для призывников на Украине. Ситуацию прояснил тщательный допрос, когда молодожены запутались в показаниях.
Мобилизация на Украине началась с 24 февраля 2022 года. СМИ сообщали, что сотрудники украинских военкоматов использовали оружие при отлавливании военнообязанных.