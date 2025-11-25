25 ноября 2025, 18:20

Историк Скачко : Мирные переговоры — это политическая смерть для Евросоюза

Фото: iStock/artJazz

Мирные переговоры являются «политической смертью» для европейцев, поэтому они будут принимать активное участие в разработке плана собственного плана по завершению украинского кризиса. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.





Эксперт пояснил, что участие в конфликте даёт европейцам возможность удерживать и восстанавливать свою экономику, оставаясь геополитическим центром. А мирные переговоры — «это политическая смерть для Европы и Владимира Зеленского», поскольку в случае урегулирования конфликта они потеряют власть и влияние.





«Они, конечно, будут участвовать в обсуждении плана. Но, в итоге, они попытаются свести переговоры о мире к продолжению войны. Это сложная задача, но, в принципе, реализуемая. Если выхолостить и урезать мирные предложения, то задача может быть выполнена», — пояснил Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Европа не согласилась с этим, считая, что такое предложение сделает страну уязвимой для будущих нападений», — говорится в материале.