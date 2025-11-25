«Политическая смерть»: Журналист раскрыл, почему ЕС и Зеленский не хотят мира на Украине
Историк Скачко : Мирные переговоры — это политическая смерть для Евросоюза
Мирные переговоры являются «политической смертью» для европейцев, поэтому они будут принимать активное участие в разработке плана собственного плана по завершению украинского кризиса. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.
Эксперт пояснил, что участие в конфликте даёт европейцам возможность удерживать и восстанавливать свою экономику, оставаясь геополитическим центром. А мирные переговоры — «это политическая смерть для Европы и Владимира Зеленского», поскольку в случае урегулирования конфликта они потеряют власть и влияние.
«Они, конечно, будут участвовать в обсуждении плана. Но, в итоге, они попытаются свести переговоры о мире к продолжению войны. Это сложная задача, но, в принципе, реализуемая. Если выхолостить и урезать мирные предложения, то задача может быть выполнена», — пояснил Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он добавил, что европейцы уже заговорили о сокращении плана Трампа, из которого исключают важнейшие для России пункты о территориальных вопросах, замороженных активах и вступлении Украины в НАТО.
Тем временем Киев в рамках мирного договора согласился уменьшить число ВСУ до 800 тысяч. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на издание Financial Times. Напомним, что изначально шла речь о сокращении военных до 600 тысяч.
«Европа не согласилась с этим, считая, что такое предложение сделает страну уязвимой для будущих нападений», — говорится в материале.
Таким образом, европейцы выступили с ответным предложением, повысив лимит до 800 тысяч.