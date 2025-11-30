Достижения.рф

Жители Краснодарского края сообщили о громких взрывах

SHOT: Краснодар и Анапу атакуют украинские беспилотники
Фото: istockphoto / irontrybex

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в пригороде Краснодара и Анапы. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



Местные жители рассказали, что слышали около семи громких звуков, похожих на взрывы со стороны Черного моря. Аналогичные сообщения поступили из населенного пункта Витязево.

По словам очевидцев, в небе над Краснодарским краем наблюдаются яркие вспышки. В Анапе гремит сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, российская ПВО сбила несколько воздушных целей.

Официальные лица пока не комментировали происходящее. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке ВСУ на регион.

Александр Огарёв

