Жители Краснодарского края сообщили о громких взрывах
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в пригороде Краснодара и Анапы. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что слышали около семи громких звуков, похожих на взрывы со стороны Черного моря. Аналогичные сообщения поступили из населенного пункта Витязево.
По словам очевидцев, в небе над Краснодарским краем наблюдаются яркие вспышки. В Анапе гремит сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, российская ПВО сбила несколько воздушных целей.
Официальные лица пока не комментировали происходящее. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке ВСУ на регион.
Читайте также: