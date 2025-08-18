Politico: частные компании Словакии продолжают поставлять оружие на Украину
Правительство Словакии не может запретить своим частным оружейным компаниям поставлять продукцию на Украину. Об этом сообщил госсекретарь оборонного ведомства страны Игорь Мелихер в беседе с Politico.
По его словам, власти страны уважают свободный рынок. Мелихер подчеркнул, что было бы неискренне со стороны государственных органов вводить ограничения на работу предприятий оборонного сектора. Тем не менее, Мелихер отметил, что значительная доля военной продукции, выпускаемой в Словакии, направляется не на Украину, а в другие страны, где ее дальнейшая судьба определяется партнерами.
Госсекретарь оборонного ведомства заключил, что правительство Словакии взяло на себя обязательство не использовать боеприпасы из государственных хранилищ на территории Украины и до сих пор выполняет обещание.
