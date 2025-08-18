Politico: частные компании Словакии продолжают поставлять оружие на Украину

18 августа 2025, 16:36

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Правительство Словакии не может запретить своим частным оружейным компаниям поставлять продукцию на Украину. Об этом сообщил госсекретарь оборонного ведомства страны Игорь Мелихер в беседе с Politico.