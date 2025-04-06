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Politico: контроль России над ресурсами Украины станет катастрофой для Запада

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Если Россия начнет контролировать украинские ресурсы, то это станет катастрофой для западных стран. Об этом пишет Politico.
«И если Россия получит эти ресурсы, это будет катастрофой для союзников Киева», — сообщает издание.

Газета уточняет, что самыми ценными украинскими ресурсами являются уран и титан. При этом в случае заключения сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, Штатам придется инвестировать миллиарды долларов в данный проект. Освоение новых месторождений может занять десятилетия.

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«15 дивизий»: на Украине в панике из-за готовящегося наступления ВС РФ
Pravda.Ru: замглавы офиса Зеленского Палиса заявил о подготовке 15 дивизий ВС РФ
06 апреля 2025, 00:24

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что ВС РФ якобы готовит 15 новых дивизий и планирует увеличить группировку в зоне СВО до 150 тысяч человек, чтобы вскоре начать новое наступление сразу на нескольких направлениях. По его словам, уже сейчас российская армия усилила атаки на всех участках фронта.
«Формирование армии РФ продолжается, а проблем с привлечением личного состава у Кремля — нет, подытожил Палиса, особенно отметив, что в ближайшее время русские будут максимально давить везде, где это возможно», — передает Pravda.Ru.
В то же время первый зампредставителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что киевский режим каждый день нарушает договоренность о запрете на удары по объектам энергетики. В беседе с RT дипломат подчеркнул, что сам Зеленский при этом все отрицает и предпочитает лгать.
«Полянский подчеркнул, что у Вашингтона есть техническая возможность увидеть, что в действительности происходит. Поэтому Владимир Зеленский «пытается играть в опасные игры» с администрацией американского президента Дональда Трампа», — говорится в материале.
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Названо самое опасное оружие на российском бомбардировщике Ту-22М3
Генерал Попов: ракетоносец Ту-22М3 может нести три гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
06 апреля 2025, 00:16

Фото: istockphoto/bpawesome

Самым опасным оружием стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 является гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, самолет способен нести сразу три подобные ракеты.
В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что до этого «Кинжалы» мог использовать только МиГ-31К, но нести лишь одну за раз.
«Ту-22М3 способен нести и применять весь спектр вооружений: свободно падающие бомбы, корректируемые бомбы, планирующие бомбы. Управляемые ракеты большой дальности, неуправляемые ракеты. Но, по моему мнению, самое грозное оружие, которое он способен нести и применять, — гиперзвуковой комплекс «Кинжал», — поделился летчик.
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Стало известно об очередном телефонном разговоре Путина и Трампа
Эксперт Светов: в ближайшее время состоится телефонный разговор Путина и Трампа
06 апреля 2025, 00:08

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

В ближайшее время состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, только после этого стоит рассуждать о готовности Москвы и Киева к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, о которой недавно сообщал американский лидер. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«[Спецпредставитель президента РФ Кирилл] Дмитриев подчеркнул, что процесс идет, но процесс трудный и долгий. Поэтому с нашей стороны желание есть, но Россия, естественно, стоит на принципиальной позиции устранения первопричин конфликта на Украине и гарантий безопасности», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время Трамп прокомментировал решение руководства Китая ввести пошлины на импорт из США в качестве ответа на американские тарифы. Американский президент назвал это неверным шагом, демонстрирующим «панику в Пекине», передают argumenti.ru.
«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — написал Трамп в своих соцсетях.
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Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» пройдет 9-11 апреля
06 апреля 2025, 00:02

Фото: iStock/vukx

Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» пройдет с 9 по 11 апреля в Костроме. В рамках мероприятия состоятся два круглых стола, встреча с пранкерами Вованом и Лексусом и обсуждения кино с самими авторами и героями.
RT отмечает, что среди участников фестиваля будут посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ветеран спецоперации на Украине Илья Казаков, военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин, RUTUBE-блогер Сергей Брекотин.
«А также создатели всемирно известного балета «Кострома», музыканты группы «Зверобой», военкор и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, заслуженный юрист России и телеведущий Павел Астахов, итальянский документалист Сара Реджинелла», — говорится в материале.
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Украинский военный вырвал зуб у пенсионерки из Курской области
РИА Новости: боец ВСУ вырвал зуб у пенсионерки из Курской области
05 апреля 2025, 23:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Боец ВСУ вырвал зуб у 72-летней пенсионерки села Мартыновка в Курской области. Об этом рассказала сама пострадавшая РИА Новости.
«Сначала я была у себя дома (в Мартыновке). Потом два-три дня, они решили меня убрать, увести оттуда. Ну и я пошла в Суджу. По пути они у меня вырвали у меня вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая. Ну а у меня была обыкновенная простая колонка», — говорит пенсионерка агентству.

По словам мирной жительницы, в момент истязательств она молчала, так как боялась за свою жизнь. При чем солдата не остановил тот факт, что пенсионерка говорила с ними на украинском языке. Один из бойцов пытался ее защитить, но вырвавший зуб просто плюнул и совершил содеянное.

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