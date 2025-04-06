Politico: контроль России над ресурсами Украины станет катастрофой для Запада

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Если Россия начнет контролировать украинские ресурсы, то это станет катастрофой для западных стран. Об этом пишет Politico.
«И если Россия получит эти ресурсы, это будет катастрофой для союзников Киева», — сообщает издание.
Газета уточняет, что самыми ценными украинскими ресурсами являются уран и титан. При этом в случае заключения сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, Штатам придется инвестировать миллиарды долларов в данный проект. Освоение новых месторождений может занять десятилетия.
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