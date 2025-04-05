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Газовые поставки из России в Германию могут возобновиться только после завершения украинского конфликта, заявил изданию Berliner Zeitung премьер федеральной земли Тюрингия Марио Фогт.
«Это можно себе представить», — ответил он на соответствующий вопрос.Фогт добавил, что в будущем нужно будет обсуждать смягчение антироссийских санкций. По его словам, сейчас Германия «переживает возрождение реальной политики», когда государства руководствуются своими интересами. Перед этим премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер отмечал, что нужно говорить о смягчении санкционного режима в отношении России, который невыгоден европейцам.
Москва не раз заявляла о том, что коллективный Запад своими действиями наносит ущерб мировой экономике и жизни миллионов граждан.
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Никита Кротов