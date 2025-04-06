Стало известно об очередном телефонном разговоре Путина и Трампа

В ближайшее время состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, только после этого стоит рассуждать о готовности Москвы и Киева к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, о которой недавно сообщал американский лидер. Об этом заявил политолог Юрий Светов.