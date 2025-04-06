Стало известно об очередном телефонном разговоре Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
В ближайшее время состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, только после этого стоит рассуждать о готовности Москвы и Киева к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, о которой недавно сообщал американский лидер. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«[Спецпредставитель президента РФ Кирилл] Дмитриев подчеркнул, что процесс идет, но процесс трудный и долгий. Поэтому с нашей стороны желание есть, но Россия, естественно, стоит на принципиальной позиции устранения первопричин конфликта на Украине и гарантий безопасности», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время Трамп прокомментировал решение руководства Китая ввести пошлины на импорт из США в качестве ответа на американские тарифы. Американский президент назвал это неверным шагом, демонстрирующим «панику в Пекине», передают argumenti.ru.
«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — написал Трамп в своих соцсетях.Читайте также:
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