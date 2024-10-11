«Зверь с ракетами»: на Западе восхитились российским МРК «Ржев»

Фото: Минобороны РФ
Журнал The National Interest высоко оценил малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», назвав его «зверем с ракетами» благодаря его мощному вооружению, несмотря на компактные размеры.
В статье отмечается, что «ржев», построенный по проекту 22800 «Каракурт», способен нести противокорабельные крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс», а также оснащен 76,2-мм автоматической пушкой. Длина корабля составляет всего 67 метров, что делает его достаточно маневренным и компактным для выполнения сложных боевых задач.
Производством кораблей данного проекта занимаются несколько судостроительных заводов, в том числе «Пелла» и Амурский судостроительный завод, где уже строятся новые корпуса для российского флота.
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«Россия смещает акцент на создание более эффективных и компактных кораблей, таких как ракетные корветы проекта "Каракурт". Это важное изменение в стратегическом подходе», — говорится в материале.
Производством кораблей данного проекта занимаются несколько судостроительных заводов, в том числе «Пелла» и Амурский судостроительный завод, где уже строятся новые корпуса для российского флота.
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Елена Перлова