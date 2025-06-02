СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией

02 июня 2025, 09:04

BI: НАТО планирует захватить аэродромы в конфликте с Россией

Фото: iStock/Sner

В рамках военных учений, проходящих в Финляндии, НАТО сосредоточилось на отработке сценариев захвата и удержания аэродромов, что подчеркивает важность контроля над ключевыми позициями в случае возможного конфликта с РФ. Об этом информирует Business Insider.