СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией
В рамках военных учений, проходящих в Финляндии, НАТО сосредоточилось на отработке сценариев захвата и удержания аэродромов, что подчеркивает важность контроля над ключевыми позициями в случае возможного конфликта с РФ. Об этом информирует Business Insider.
Сообщается, что военные альянса проводили тренировки по захвату взлетно-посадочных полос, что является критически важным для быстрой переброски войск.
В материале отмечается, что успешное выполнение таких операций может стать решающим фактором, особенно в условиях, когда обороняющаяся сторона не полностью активизировала свои системы противовоздушной обороны. Способность захватывать стратегические объекты и удерживать их под контролем рассматривается как ключевой элемент военной стратегии НАТО.
Напомним, что НАТО (Организация Североатлантического договора) — это военно-политический союз, объединяющий страны Европы и Северной Америки. Основная задача НАТО — коллективная оборона, где нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех.
Ранее стало известно, что отказ президента США Дональда Трампа от введения антироссийских санкций говорит о расколе внутри НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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