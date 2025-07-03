ТАСС: за первую половину года ВСУ потеряли свыше 265 тысяч бойцов
ВСУ за первую половину 2025 года потеряли на поле боя порядка 265 тысяч своих бойцов. Об этом пишет ТАСС основываясь на данных Минобороны РФ.
«Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тыс. военных убитыми и ранеными, а также около 4 тыс. единиц бронетехники за первую половину 2025 года», — передает агентство.
Только за июнь ВСУ потеряли на поле боя около 44 тысяч военных. За оставшиеся месяцы потери ВСУ составили 222 тысячи бойцов.
Если говорить о технике, то Киев лишился 13 самолетов, 22 ЗРК, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 4 тысячи танков и 6 727 орудий полевой артиллерии и минометов. К тому же ВСУ потеряли почти 8 тысяч специальных военных машин и свыше 27 тысяч беспилотников.