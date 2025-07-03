ТАСС: за первую половину года ВСУ потеряли свыше 265 тысяч бойцов

03 июля 2025, 01:40

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ за первую половину 2025 года потеряли на поле боя порядка 265 тысяч своих бойцов. Об этом пишет ТАСС основываясь на данных Минобороны РФ.







«Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тыс. военных убитыми и ранеными, а также около 4 тыс. единиц бронетехники за первую половину 2025 года», — передает агентство.