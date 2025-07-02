В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.



«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 22:57 по московскому времени. Сейчас в Киеве работает ПВО.

Ранее сообщалось, что США приняли решение прекратить поставки Украине ряда вооружений. Как отметили в Пентагоне, при администрации экс-президента Джо Байдена Киев имел возможность выбирать любое оружие, какое пожелает.
Иван Мусатов

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