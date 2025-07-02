В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги
В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 22:57 по московскому времени. Сейчас в Киеве работает ПВО.
Ранее сообщалось, что США приняли решение прекратить поставки Украине ряда вооружений. Как отметили в Пентагоне, при администрации экс-президента Джо Байдена Киев имел возможность выбирать любое оружие, какое пожелает.