Politico: В МИД Финляндии допустили отправку войск на Украину

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Западные страны, в том числе США, не должны быть категорически против идеи отправки войск на Украину, если ситуация ухудшится, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Politico.
«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация», — сказала она, рассуждая о возможности отправки западных войск на Украину.
При этом она отметила, что на данный момент позиция Финляндии однозначна: сейчас страна не отправляет войска на Украину и не намерена это обсуждать.
Сейчас важно, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Киеву, считает Валтонен, выразив мнение, что «многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше».
Она также добавила, что заминка с пакетом помощи Украине в американском Конгрессе ставит на карту репутацию Вашингтона на мировой арене.
26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже представители порядка 20 западных стран обсудили дальнейшую поддержку Украины, в частности возможную отправку туда сухопутных войск. Консенсуса, по его словам, участникам достичь не удалось, но в будущем такого сценария Макрон не исключил.
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При этом она отметила, что на данный момент позиция Финляндии однозначна: сейчас страна не отправляет войска на Украину и не намерена это обсуждать.
Сейчас важно, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Киеву, считает Валтонен, выразив мнение, что «многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше».
Она также добавила, что заминка с пакетом помощи Украине в американском Конгрессе ставит на карту репутацию Вашингтона на мировой арене.
26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже представители порядка 20 западных стран обсудили дальнейшую поддержку Украины, в частности возможную отправку туда сухопутных войск. Консенсуса, по его словам, участникам достичь не удалось, но в будущем такого сценария Макрон не исключил.
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Ювелина Бернст