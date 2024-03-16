Politico: В МИД Финляндии допустили отправку войск на Украину

Российская разведка получила информацию о планах украинских сил перейти границу с Россией за две недели до попытки. Тогда президент РФ Владимир Путин приказал отвести из этих районов подразделения, в которых проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-квнале. Он ссылается слова министра обороны России Сергея Шойгу.