Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о Путине и Украине

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что после слов главы Франции Эммануэля Макрона о президенте России Владимире Путине и ситуации на Украине политику следует объявить импичмент.
Так Филиппо отреагировал на слова французского лидера о необходимости надавить на российского президента.
Лидер партии назвал Макрона опасным человеком. Он также заявил о необходимости преградить ему путь, пока не стало слишком поздно.
Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Лидер партии назвал Макрона опасным человеком. Он также заявил о необходимости преградить ему путь, пока не стало слишком поздно.
Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Екатерина Коршунова