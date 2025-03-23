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Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о Путине и Украине

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что после слов главы Франции Эммануэля Макрона о президенте России Владимире Путине и ситуации на Украине политику следует объявить импичмент.
Так Филиппо отреагировал на слова французского лидера о необходимости надавить на российского президента.

Лидер партии назвал Макрона опасным человеком. Он также заявил о необходимости преградить ему путь, пока не стало слишком поздно.

Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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В Кремле раскрыли отношение к обещаниям Зеленского
Песков: цена обещаниям и словам Зеленского невелика, никто ее не переоценивает
23 марта 2025, 14:38

Фото: istockphoto/yulenochekk

Никто не склонен переоценивать цену словам Владимира Зеленского, ведь она не слишком велика, и Киев может много обещать. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», — прокомментировал Песков.
Владимир Зеленский за время нахождения у власти не раз менял свою риторику. Одним из его обещаний было прекращение огня на востоке Украины, однако, после вступления в должность, глава киевского режима продолжил антироссийскую политику своих предшественников.

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Стало известно, когда США хотят заключить договор о перемирии
Bloomberg: США хотят заключить договор о перемирии к 20 апреля
23 марта 2025, 14:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американская сторона намерена добиться перемирия с прекращением огня на Украине к 20 апреля, однако США признают, что сроки могут варьироваться на фоне разных позиций конфликтующих сторон. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информаторов.
Как отмечалось ранее, Вашингтон пока не готов к ограничениям оружейных поставок Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта говорил о том, что страна согласна с инициативами Вашингтона о прекращении огня на Украине. Однако, по словам Путина, эти инициативы должны вести к устранению изначальных причин кризиса и к долгосрочному миру.

Белый дом прекращал поставки в ВСУ после скандала в Белом доме 28 февраля, однако снова их возобновил.

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#война
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ВСУ нанесли удар по автомобилю главы Беловского района в Курской области
Боевики ВСУ ударили по авто главы Беловского района Волобуева в Курской области
23 марта 2025, 14:06

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Удар по машине главы Беловского района в Курской области Николая Волобуева нанесли боевики ВСУ. Об этом проинформировал губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям», — сказано в публикации главы региона.
Он отметил, что машина серьезно повреждена, но жизнь Волобуева в безопасности. Хинштейн резюмировал, что потребовал от Волобуева пройти полное обследование в обязательном порядке, а также пожелал районному главе выздоровления.

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#россия
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В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине
Депутат Колесник: Россия расчехлила «Орешник» для ответного удара по Украине
23 марта 2025, 13:59

Фото: iStock/bpawesome

ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Думаю, «Орешник» расчехлен, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить», — приводит NEWS.ru слова парламентария.

По его словам, целью российских ударов могут стать электростанции Украины, которые работают на угле или жидком топливе. Колесник отметил, что ВС РФ не бьют по гражданским объектам.

Напомним, в четверг, 21 ноября 2024 года, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В Минобороны назвали суточные потери ВСУ в зоне «Центра»
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне ответственности группы «Центр»
23 марта 2025, 13:34

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 500 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Об этом доложили в Минобороны России в воскресенье, 23 марта.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — проинформировали в ведомстве.
В МО РФ добавили, что российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили от противника село Срибное, Донецкой народной республики. Уточнялось, что населенный пункт находится в Покровском районе региона.

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