Макрон объявил дату саммита коалиции по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что саммит «коалиции желающих» по Украине пройдет 27 марта в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Глава республики подчеркнул, что на саммит прибудет и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В общей сложности для этого пытаются привлечь 37 государств.
При этом Стармер уже высказался о сроках размещения миротворцев на Украине. По его словам, они стали более понятны после переговоров президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа.
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Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В общей сложности для этого пытаются привлечь 37 государств.
При этом Стармер уже высказался о сроках размещения миротворцев на Украине. По его словам, они стали более понятны после переговоров президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа.
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Иван Мусатов