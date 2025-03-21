Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Макрон объявил дату саммита коалиции по Украине

Макрон объявил дату саммита коалиции по Украине

Макрон: саммит коалиции по Украине пройдет 27 марта в Париже
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что саммит «коалиции желающих» по Украине пройдет 27 марта в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Глава республики подчеркнул, что на саммит прибудет и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В общей сложности для этого пытаются привлечь 37 государств.

При этом Стармер уже высказался о сроках размещения миротворцев на Украине. По его словам, они стали более понятны после переговоров президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа.

Читайте также:

Команда Зеленского отвергла идею Трампа о передаче США Запорожской АЭС

Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо

Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Украине на военную помощь
#помощь
#президент
#министр
#париж
#саммит
#владимир зеленский
#макрон
#переговоры
#франция
#украина
#великобритания
В Турции массовые митинги в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
21 марта 2025, 00:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В крупных городах Турции десятки тысяч людей вышли на митинги в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Mash.
«Десятки тысяч людей вновь вышли на улицы турецких городов в поддержку Экрема Имамоглу, которого на днях задержали», — передает telegram-канал.

Акции протеста проходят в Стамбуле, Анкаре, Адане, Трабзоне и Измире. Уже известно о шести раненных полицейский в Стамбуле. Среди митингующих зафиксировано не менее 150 пострадавших. У большинства ожоги глаз от перцового газа. Основная масса состоит из студентов. В Адане люди прорвали баррикады.

Напомним, что Экрем Имамоглу был задержан вместе со своими советниками и сторонниками. Возбуждено дело о взяточничестве, коррупции и махинациях на тендерах. После задержания курс турецкой лиры полетел вниз, а в стране ограничили работу соцсетей и YouTube.

Читайте также:

Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа

Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может стать Стамбул

​В Турции ответили на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией
#курс
#ожоги
#турция
#youtube
#акции
#telegram
#люди
#митинг
#протесты
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда Зеленского отвергла идею Трампа о передаче США Запорожской АЭС
NYT: Украина отвергла идею Трампа о передаче США Запорожской АЭС
21 марта 2025, 00:19

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Команда Владимира Зеленского отвергла идею американского президента Дональда Трампа о передаче США энергетических объектов, включая Запорожскую АЭС. Об этом сообщает The New York Times.
«Во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским американский президент выдвинул идею о том, что США могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, неосуществимой», — пишут в газете.

В издании отметили, что намерения США владеть украинскими ядерными объектами может создать определенные трудности. Сам Зеленский потребовал не давить на него насчет данного предложения и заявил, что сейчас Запорожская АЭС контролируется Россией.

Ранее Трамп отмечал важность передачи украинских энергетических объектов под контроль США для безопасности Киева.

Читайте также:

Стало известно, зачем США понадобилась ЗАЭС

Трамп: сделка по украинским редкоземельным металлам скоро будет подписана

Келлог: США в Саудовской Аравии проведут непрямые переговоры РФ и Украины
#сша
#президент
#контроль
#зеленский
#трамп
#переговоры
#запорожская аэс
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо
21 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/sb2010

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Россией и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо. Об этом американский лидер сказал в Белом доме.
«Дела идут хорошо, касательно Украины и России», — заявил Трамп.

Президент отметил, что все идет к окончанию конфликта. К тому же Трамп верит в возможность украинского урегулирования.

Ранее американский лидер пообещал в скором времени заключить сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Напомним, что договор должен был быть подписан еще 28 февраля, но тогда Владимир Зеленский вступил в перепалку с Трампом, после чего украинскую делегацию выгнали из Белого дома.

Читайте также:

Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Украине на военную помощь

Келлог: США в Саудовской Аравии проведут непрямые переговоры РФ и Украины

Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике
#сша
#президент
#лидер
#рф
#трамп
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: сделка по украинским редкоземельным металлам скоро будет подписана
20 марта 2025, 23:47

По словам президента США Дональда Трампа, сделка по украинским редкоземельным металлам будет скоро подписана. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
«Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро», — сказал Трамп.

Напомним, что заключение данного договора сорвалось 28 февраля. Тогда Владимир Зеленский вступил в перепалку с лидером США, после чего украинская делегация была выгнана из Белого дома. В ходе конфликта Трамп обвинил главу киевского режима в неуважении, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным.

Читайте также:

Келлог: США в Саудовской Аравии проведут непрямые переговоры РФ и Украины

Стармер высказался о сроках размещения миротворцев на Украине

«Не о чем говорить»: Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО
#сша
#президент
#сделки
#владимир зеленский
#трамп
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд Украине на военную помощь
20 марта 2025, 23:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция и Италия заблокировали выделение Украине 5 миллиардов евро в рамках очередного пакета военной помощи от Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg.
«По словам европейских дипломатов, Франция и Италия заблокировали предложение лидеров Европейского союза выделить $5,4 млрд на закупку боеприпасов для Украины в этом году», — говорится в сообщении агентства.

В издании отметили, что эти страны затягивают с принятием финансовых решений, при этом большинство членов ЕС поддержали инициативу. Голос за это не стали отдавать в представительстве Венгрии. Как пояснили итальянские дипломаты, они хотят получить больше данных о финансовых и технических деталях пакета.

Ранее предлагалось выделить Украине помощь от 20 до 40 миллиардов, но по итогу сумма была снижена до 5 миллиардов евро.

Читайте также:

МИД вызвал дипломата Эстонии из-за осквернения могил воинов СССР

Названа страна, которая готовит войска для противостояния РФ в Арктике

МВД Польши призвало соотечественников запастись едой
#франция
#евро
#помощь
#страны
#италия
#ес
#украина
#киев
#евросоюз
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате