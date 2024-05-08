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Политолог Баширов: петиция на сайте Зеленского — это пиар

08 мая 2024, 16:06

Петиция на сайте Владимира Зеленского с просьбой пригласить иностранные войска на Украину — не более, чем пиар. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Радио1» высказал политолог Марат Баширов.


«Все эти петиции Зеленского или не Зеленского, это все пиар. Их главная задача — продолжать пудрить мозги своим гражданам. Реальные вопросы решаются не так. В тишине. Элитам Европы на самом деле наплевать на мнение своих граждан. То есть там такая демократия выстроена, где граждане исполняют роль декорации. Вот вы в театр идете, там занавес висит. Вот занавес в театре, там задник, это вот эти самые несчастные европейские избиратели. Поэтому все эти петиции, это все пиар. Это не имеет отношения к реальным переговорам и решениям», — заявил политолог Марат Баширов.
8 мая на сайте Зеленского была опубликована петиция с просьбой в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов ЕС, относительно введения ими своих войск на территорию Украины. К этому моменту петиция набрала 1428 из 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения Зеленским.

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МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России
МВД: украинцы могут находиться в РФ без ограничений после дактилоскопии
08 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/Maria_Paina

Граждане Украины могут находиться на территории РФ без временных ограничений после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, пишет РИА Новости со ссылкой на указ президента России № 281.
Это изменение в правовом статусе иностранцев, особенности которого разъяснены на сайте МВД РФ. По данному указу, лица, имеющие гражданство Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, также имеют право на бессрочное пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ без необходимости разрешительных документов.

Однако для этого требуется пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. После завершения этих процедур гражданам выдаются соответствующие документы, оформленные в форме «зеленой карты».

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Дроны ВС РФ научились массово залетать в глубокий тыл ВСУ
08 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотники научились и массово залетать в тыл ВСУ на расстояние до 100 километров, пишет «Страна.ua».
По данным украинских военных и экспертов, преодолевая украинскую систему РЭБ, дроны «Орлан», Zala и Supercam залетают вглубь позиций ВСУ на 30-50 километров.

Так, «Орланы» корректируют дальнобойные снаряды «Краснополь». В свою очередь, Zala — дроны «Ланцет» и Supercam — «Искандеры», дальнобойные «Смерч», а также «Торнадо-С».

Благодаря им были ликвидирован комплекс HIMARS в 40 километрах от линии фронта и Patriot в 30 километрах, и военный аэродром около Днепра.

Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов. Также на то, что дроны ВС РФ отказались от спутниковой навигации и стали успешнее.

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#всу
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Армия России нанесла мощный удар по объектам ВПК Украины
ВС РФ нанесли групповой удар, значительно снизивший возможности ВПК Украины
08 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/allanswart

Армия России нанесла ответный групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, чем значительно удалось снизить его возможности. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Сегодня утром ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что под российский удар также попали украинские предприятия военно-промышленного комплекса.
По данным Минобороны, все назначенные цели уничтожены.

Уточняется, что в результате российского удара у Украины значительно сокращены возможности по выпуску военной продукции. Кроме того, нарушена переброска западного вооружения в зону боевых действий.

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Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО
08 мая 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне спецоперации.
Арман Сольден работал в агентстве Agence France-Presse (AFP), пишет ТАСС. По словам Пескова, Кремль не обладает данными о смерти журналиста под Артемовском.

Как уточнил представитель Кремля, Россия не может проводить расследование произошедшего и нужно обращаться к украинской стороне.

В мае прошлого года Agence France-Presse заявило, что в районе Артемовска погиб их сотрудник Арман Сольден. Он отвечал за видеосъемку. По их данным, журналист оказался под обстрелом в районе Часова Яра.

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#всу
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#журналист
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Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине
08 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/krblokhin

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что за принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на расследование независимых журналистов писало, что на Украине были закрыты почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

При этом дела были закрыты не только в отношении лиц, причастных к смертельным ДТП или взяточничеству, но также и в случаях насильственных преступлений против несовершеннолетних и участия в заказных убийствах.

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#зеленский
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ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
08 мая 2024, 14:49

Фото: iStock/aapsky

Российские вооруженные силы провели массированный удар с применением высокоточного оружия дальнего действия, гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотных аппаратов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.
Эту информацию передает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве отметили, что данный удар был ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.

«В результате удара существенно снизились возможности Украины в производстве военной продукции, а также в переброске вооружения и техники к линии фронта», — говорится в сообщении Минобороны.
Помимо этого, Вооруженные силы России с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили цех по производству дронов 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

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Захваченную чеченцами «хваленую натовскую технику» ВСУ показали в Грозном
В Грозном открыли выставку трофейной техники ВСУ
08 мая 2024, 14:36

Фото: iStock/aapsky

На центральной площади Грозного открыли выставку трофейной техники ВСУ, где представлены образцы, захваченные чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции. Об открытии экспозиции сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что выставку приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
«Среди экспонатов — бронемашины американского, английского и украинского производства, а также разные предметы вооружения. Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что выставка уже открылась. Глава Чечни порекомендовал жителям и гостям республики обязательно посетить её и полюбоваться трофеями чеченских бойцов, которые были добыты в борьбе «против нацистской и сатанинской идеологии».

Вход на выставку захваченной вражеской техники свободный.

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Стало известно, когда НАТО введёт свои войска на Украину
Полковник Арзанов: НАТО введёт войска на Украину к лету
08 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/RomanBabakin

Полковник в запасе Левон Арзанов считает, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину уже к лету текущего года. Его словам передаёт URA.RU.
«На такой шаг НАТО пойдет, если Россия не расправится с украинскими войсками до начала летней кампании», — считает Арзанов.

При этом он также уверен, что страны Запада не ограничатся поставками вооружений Киеву. По его мнению, чем хуже будет положение украинской армии на поле боя, тем больше Запад будет поставлять оружия. Арзанов подчеркнул, что поставки западной помощи будут только нарастать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.

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Опубликовано видео прорывы через стену огня ВСУ русского БТР-80 в Урожайном
08 мая 2024, 14:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Видеозаписи дерзкого прорыва российского бронетранспортера БТР-80 через густую артиллерийскую обстановку ВСУ в Урожайном были опубликованы военными корреспондентами Telegram-канала «Военное дело». На записи видно, как бронетранспортер, защищенный козырьком, игнорирует атаку противника и несется к позициям ВСУ.
«Выдерживает одно попадание, затем идут еще три промаха из гранатометов», — восхитились авторы публикации.

Напомним, что несколько месяцев назад стала известна история с «Алешей», произошедшая на одном из участков Северо-Восточного фронта. Боевая машина российских вооруженных сил столкнулась с восемью единицами техники противника, включая танки.

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