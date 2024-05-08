Политолог Баширов: петиция на сайте Зеленского — это пиар

Петиция на сайте Владимира Зеленского с просьбой пригласить иностранные войска на Украину — не более, чем пиар. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Радио1» высказал политолог Марат Баширов.
«Все эти петиции Зеленского или не Зеленского, это все пиар. Их главная задача — продолжать пудрить мозги своим гражданам. Реальные вопросы решаются не так. В тишине. Элитам Европы на самом деле наплевать на мнение своих граждан. То есть там такая демократия выстроена, где граждане исполняют роль декорации. Вот вы в театр идете, там занавес висит. Вот занавес в театре, там задник, это вот эти самые несчастные европейские избиратели. Поэтому все эти петиции, это все пиар. Это не имеет отношения к реальным переговорам и решениям», — заявил политолог Марат Баширов.8 мая на сайте Зеленского была опубликована петиция с просьбой в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов ЕС, относительно введения ими своих войск на территорию Украины. К этому моменту петиция набрала 1428 из 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения Зеленским.
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