Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько заявил, что предлагаемый Владимиром Зеленским референдум по разрешению конфликта на Украине даст ему возможность торговаться с Россией за территории, а также укрепить свою власть.
«Если будет проведён такой референдум, это даст Зеленскому основания для торговли с Россией или передачи ей каких-то территорий, уже опираясь на «мнение народа». Помимо всего прочего, с помощью референдума он укрепит свою власть, потому что референдум будет использоваться им как знак доверия президенту, полномочия которого истекли в мае текущего года», — поделился в беседе с «Царьградом» Безпалько.В то же время российские бойцы продолжают работать в зоне СВО и отстаивать интересы нашей страны. Как известно, на фронте за Россию сражаются люди разных происхождений и религий. Их объединяет вера в Родину, любовь к ней. Так, RT опубликовал трогательный ролик Минобороны России о гражданах разных вероисповеданий, которые выполняют задачи в зоне. Произнося разные молитвы, все они следуют одной цели – победе!
Ранее сообщалось о том, что доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ.
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