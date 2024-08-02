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Политолог Безпалько раскрыл выгоду Зеленского от предлагаемого им референдума

Политолог Безпалько: На референдуме Зеленский будет торговаться за территории
02 августа 2024, 15:23

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько заявил, что предлагаемый Владимиром Зеленским референдум по разрешению конфликта на Украине даст ему возможность торговаться с Россией за территории, а также укрепить свою власть.
«Если будет проведён такой референдум, это даст Зеленскому основания для торговли с Россией или передачи ей каких-то территорий, уже опираясь на «мнение народа». Помимо всего прочего, с помощью референдума он укрепит свою власть, потому что референдум будет использоваться им как знак доверия президенту, полномочия которого истекли в мае текущего года», — поделился в беседе с «Царьградом» Безпалько.

В то же время российские бойцы продолжают работать в зоне СВО и отстаивать интересы нашей страны. Как известно, на фронте за Россию сражаются люди разных происхождений и религий. Их объединяет вера в Родину, любовь к ней. Так, RT опубликовал трогательный ролик Минобороны России о гражданах разных вероисповеданий, которые выполняют задачи в зоне. Произнося разные молитвы, все они следуют одной цели – победе!



Ранее сообщалось о том, что доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ.

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#политика
Подполье: В Одессе поражены две системы ПВО Patriot
02 августа 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Российские войска нанесли ракетные удары по району посёлка Котовского в Одессе, где расположена украинская воинская часть. В результате были уничтожены две системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья со ссылкой на информацию, полученную от коллег из Одессы. Подпольщики передали, что около полудня в районе дислокации установок Patriot были слышны взрывы с повторной детонацией, а в небо поднимался густой столб дыма.

Ранее обозреватели телеграм-канала «Военная хроника» сообщали о двух мощных ударах, нанесённых российскими военными по объектам в Одесской области с использованием ракет «Искандер». Специалисты отмечают, что Одесса и Одесская область находятся в числе приоритетных целей Вооружённых сил РФ.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Пленный ВСУ рассказал о гибели четырех украинских саперов при попытке разобрать мину
Пленный Григорович: четыре украинских сапера подорвались при разборе мины
02 августа 2024, 15:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел в одном из населенных пунктов подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. По словам пленного, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62, она сдетонировала.

«Весь гараж взлетел на воздух. Четыре бойца погибли», — поделился он.

По его словам, среди боевиков ВСУ часто встречается злоупотребление алкоголем и наркотиками на передовой. Марихуану и синтетические наркотики военные привозят с собой из отпусков. Обычно в наказание за это солдат избивали и отправляли в карцер в среднем на неделю, заключил Григорович.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#наказание
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ВС РФ готовят котел для группировки ВСУ в Угледаре
ТАСС: ВСУ рискуют попасть в российский котел в Угледаре
02 августа 2024, 14:51

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ уже в скором времени могут оказаться в российском котле в Угледаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перерезали трассу Угледар — Константиновка на Южно-Донецком направлении, которая имела значимую роль в сообщении и снабжении украинских гарнизонов этих населенных пунктов.

Некоторые военные Tеlegram-каналы публикуют видео, где видно, что трасса действительно перерезана российскими силами.

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#новости
#всу
#вс рф
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В сети появилось видео удара Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова
02 августа 2024, 13:51

Фото: istockphoto/aapsky

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по складу боеприпасов 35-й бригады морской пехоты боевиков ВСУ в районе населенного пункта Очаков Николаевской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Сообщается, что вскрыла местоположение склада воздушная разведка. Удар был нанесен полным комплектом ФАБ-250 УМПК. В результате украинские боевики лишились возможности наносить удары по гражданским объектам Крыма.

По данным канала, 35 бригада морской пехоты ВСУ ранее действовала в Крынках, однако под плотным давлением российских военных «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ
Доброволец Тринадцатый заявил, что отбил штурм ВСУ с двумя сослуживцами
02 августа 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ. Об этом пишет «Аргументы и факты».
«В 22-м году, скажу честно, нас сильно потрепали. Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши, вроде, прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки», — поделился он.

По словам добровольца, они думали, что погибнут. В разговоре по рации с командованием выяснилось, что другие подразделения отошли, а он и два сослуживца остались сидеть «в опорнике», рассказал военный.

Отступать было поздно, поэтому они начали в ячейках собирать патроны, гранаты и прикидывать, где лучше пулемет поставить, а где разместиться с автоматами.

Тринадцатый пояснил, что паники не было, решили воевать. Командование предупредило о передвижениях ВСУ, которые были отсечены огнем пулемета. После этого на помощь подошли другие российские военнослужащие, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США восхитились работой ВС РФ по уничтожению Patriot на Украине
Newsweek: ВС РФ за день уничтожили три Patriot а зоне СВО
02 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские бойцы смогли уничтожить сразу три ЗРК Patriot за один день в зоне спецоперации благодаря слаженным действиям. Об этом пишет американское издание Newsweek.
«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что США отправили эти ЗРК Украине именно для борьбы с российскими беспилотниками. Кроме того, уничтожены ЗРК Patriot были на фоне сообщений о прибытии в Киев первой партии истребителей F-16.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США.

Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.

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#киев
#пилоты
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Украине передали тела 250 боевиков ВСУ
02 августа 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украине передали тела 250 боевиков ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Уточняется, что тела переданы в рамках репатриационных мероприятий. Передача состоялась при участии силовых структур, ведомств и международных организаций. В России об обмене пока не сообщалось.

Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что с подконтрольной Киеву территории вернули 95 бойцов ВС РФ, бывших в плену.

Там отмечали, что в переговорах по обмену пленниками Объединенные Арабские Эмираты выступали в качестве посредника.

Ранее стало известно, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

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Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу
Военкор Живов: для освобождения Одессы необходимо провести ряд сложных операций
02 августа 2024, 11:43

Фото: istockphoto/Multipedia

Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев дал интервью Юрию Дудю*, в котором он заявил, что хочет, чтобы «русские войска прошли еще чуть-чуть вперед, взяли Одессу» и поменяли власть в Киеве.
О том, насколько велика вероятность, что Армия России пойдет освобождать Одессу, рассказал военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1».

«Вероятность того, что мы будем брать Одессу существует, но произойдет это точно не сейчас. Одесса и Николаев — это два города, которые являются ключом к миру. Без Одессы и Николаева Украина для России опасности больше никогда представлять не будет. Освобождение этих городов это точка окончания войны, для которой пока ещё далеко», — пояснил Живов.

По словам эксперта, для освобождения Одессы необходимо провести ряд сложных, военных операций, вернуть себе плацдарм на правом берегу Днепра.

«После этого уже заниматься освобождением Одессы и Николаева. Будет мобилизация или нет, никак прямо не связано с освобождением этих городов. Тут именно текущие возможности российской армии: наличие десантных кораблей, наличие возможности по правому берегу Днепра дойти до Одессы. На текущей момент до освобождения Одессы далеко и говорить об этом рано», — заключил он.

Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Ранее американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что вопрос о взятии Россией Одессы является последним оставшимся в украинском конфликте. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что по окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав РФ.

Одесса критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации. Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров будет выглядеть глухой провинцией.

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Разгром ВСУ на Покровском направлении и продвижение ВС РФ к Торецку: последние новости СВО
ВСУ стягивают резервы в Сумскую область и готовятся к наступлению ВС РФ
02 августа 2024, 10:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России громит врага на Покровском направлении, зачищает Красногоровку от ВСУ и продвигается к Торецку, тем временем украинское командование готовится к возможному наступлению ВС РФ в Сумской области.
Последние новости из зоны спецоперации на утро 02.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление


Армия России выбила противника из села Тимофеевка и продолжает активное наступление к Ивановке. Преодолеть данный рубеж очень важно для российских сил, так как от Тимофеевки идет прямая дорога к стратегической трассе Покровск – Константиновка. Других населенных пунктов на пути к ней нет. До трассы осталось порядка шести км.

При этом оставшаяся часть Весёлого и участок шириной до 3 км от села до железной дороги уже находится под контролем наших подразделений.
Тем временем начались бои за Сергеевку и Желанное. Противник пытается удержаться на своих позициях и применяет бронетехнику и дроны. Вражеские Telegram-каналы пишут, что армия России «действительно атакует почти в каждой лесополосе». Таким образом, наступление идёт по всему участку фронта, лишая противника манёвра.

«Помимо захваченного Веселого на Покровском направлении, россияне продвинулись ещё в целом ряде населённых пунктов — в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного», — пишет украинский военный ресурс Deep State.

Торецкое направление

Здесь российские бойцы приступили к взятию террикона в селе Железное, которое находится рядом с границей Торецка. После освобождения этого села ВС РФ будут контролировать передвижение ВСУ в Торецке. Именно поэтому Железное так важно, так как является ключом к дальнейшему освобождению Торецка, поясняет военкор Евгений Лисицын.

При этом ВС РФ расширили зону контроля в западной части Нью Йорка (Новгородское), продвигаются к Пантелеймоновке и продолжают окружать оборону противника у Александрополя.
ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ
ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ

Кураховское направление

Тут российская армия выдавливает ВСУ из последних домов частного сектора в Красногоровке и продолжает зачищать от украинских боевиков занятую часть. В западных СМИ уже появилась информация о полном освобождении нашими войсками этого населенного пункта. Однако некоторые подразделения ВСУ еще удерживаются в городской застройке.

Харьковское направление

ВС РФ продолжают держать оборону, а ВСУ перебрасывают резервы с других направлений для проведения масштабного контрнаступления. Противник постоянно атакует малыми группами с использованием большого числа дронов.

Продолжаются бои в районе многоэтажек в Волчанске, российские штурмовики борются за контроль над кварталом, уже зафиксировано продвижение в частном секторе возле района. Украинские войска стремятся выбить ВС РФ с занятых позиций, однако вместо этого последние несколько дней только теряют свои.

В районе Старицы украинцы предприняли четыре попытки атак на позиции ВС РФ, которые не увенчались успехом. Идут высокоинтенсивные бои.
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

Сумское направление

Из Сумской области поступают данные о подготовке ВСУ к возможному заходу ВС России с территории Курской области, пишет Telegram-канал «Два майора». Здесь противник начал активно стягивать технику и личный состав, попутно уничтожая дорожные указатели. Резервы переводятся с Харьковского и других направлений.

«Идут в большинстве танки, весь вечер и всю эту ночь и до сих пор на направления н.п. Зелёный Гай сумского района и его окрестностей», — пишут «Два майора».

Часовоярское направление

В Часов Яре западнее водоканала продолжаются ожесточенные бои. Микрорайоны Новый и Октябрьский полностью разрушены, и теперь основные силы противника находятся в районе огнеупорного завода. ВСУ массово применяют ночные ударные дроны, а вот у ВС РФ отмечается их острая нехватка по всей линии фронта.

Одновременно с этим российские войска ведут мероприятия по улучшению своих позиций на северном и южном флангах Часов Яра.
Тем временем ВСУ отступили с ключевых высот в районе Клещеевки, и теперь оборона противника здесь надломилась.

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