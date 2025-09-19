Политолог Бирюлин: Бесполетная зона над Украиной приведёт к эскалации конфликта
Введение бесполетной зоны над Украиной станет открытым объявлением войны России со стороны НАТО. Так считает кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.
Он напомнил, что после обнаружения беспилотников в воздушном пространстве Польши и Румынии в Европе активизировались обсуждения о возможном введении бесполетной зоны над Украиной, от чего в начале СВО отказались из-за неизбежной эскалации.
«Бесполетная зона над Украиной — это ничто иное, как открытое объявление войны России со стороны НАТО. Попытка обеспечить закрытие неба над Украиной со стороны сил НАТО ведет к неизбежному столкновению и перерастанию конфликта в большую европейскую войну», — заявил Бирюлин в разговоре с RuNews24.ru.
Он напомнил, что президент РФ неоднократно говорил о недопустимости прямого вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине. По словам Бирюлина, европейские лидеры должны осознавать последствия от возможного ответа со стороны России на введение бесполетной зоны над Украиной.