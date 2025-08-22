Политолог Бирюлин: США могут уйти от конфликта на Украине
Риторика США при президентстве Дональда Трампа начинает меняться в сторону мира с РФ. Такое мнение высказал кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Иван Бирюлин.
Напомним, Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.
«Для Трампа вполне подойдет и вариант увода США в сторону от конфликта на Украине, при этом отношения с Европой и Россией пойдут по такому же сценарию, но без трат со стороны США. В Европе же у власти находятся лидеры, пришедшие, а многие напрямую поддерживаемые партией демократов США», — рассказал Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.
Он пояснил, что фактически — это партия войны, которая сделала ставку на конфликты по всему миру, чтобы получить максимальные дивиденды.
По словам Бирюлина, лидеры ЕС, которые выбрали риторику войны с РФ, после встречи Путина и Трампа начали осознавать, что «выкопали яму сами себе». Теперь же Европа «превратилась в карлика» с точки зрения геополитического игрока, заключил Бирюлин.