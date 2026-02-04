Политолог Блохин: США не хотят поставлять ракеты Tomahawk Украине
США, вероятнее всего, не планируют поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk в ближайшее время. Об этом заявил политолог и американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По его словам, президент США Дональд Трамп ставит задачу деэскалации украинского конфликта и стремится вывести Соединённые Штаты из противостояния, поэтому передача высокоточного оружия маловероятна. Заявления некоторых сенаторов, таких как Линдси Грэм, отражают позицию «ястребов» и части американской политической элиты, стремящейся к усилению давления на Киев, однако они противоречат стратегии Трампа.
Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что подобные разногласия внутри Вашингтона демонстрируют существование противоречий между риторикой отдельных политиков и официальной линией Белого дома в вопросах внешней политики относительно Украины.
Читайте также: