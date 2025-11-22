Достижения.рф

Политолог Бойков: США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции

Фото: iStock/Silent_GOS

Исключение Киевом антикоррупционного пункта из плана США является попыткой смягчить условия переговоров и защитить интересы украинского руководства. Так считает политолог Семен Бойков.



Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Киев изменил в американском плане пункт о проведении аудита западной помощи на Украине.

«Киев пытается торговаться и выбить для себя более удобные позиции. Они хотят, чтобы итоговое соглашение, если оно вообще будет, оказалось для них максимально безболезненным. Все эти изменения делаются для того, чтобы упростить себе жизнь и избежать неприятных последствий расследований», — пояснил Бойков в разговоре с Pravda.Ru.

Он считает, что коррупция на Украине намного шире, чем озвучивается публично. Часть скрытой информации может использоваться в качестве давления на Зеленского со стороны Вашингтона.

Тем временем политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что глава киевского режима понимает, что НАБУ при получении указаний от США может опубликовать о нём некие сведения.

«И вот тогда он станет одновременно и хромой уткой, и, наверное, зажаренной. Зеленский был не готов к такому развитию событий», — отметил политолог.

Мезюхо указал на «нервное поведение и странные политические действия» Зеленского, которые указывают на то, что он пока не понимает, как выстраивать защиту.

