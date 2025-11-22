Политолог Бойков: США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции
Исключение Киевом антикоррупционного пункта из плана США является попыткой смягчить условия переговоров и защитить интересы украинского руководства. Так считает политолог Семен Бойков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Киев изменил в американском плане пункт о проведении аудита западной помощи на Украине.
«Киев пытается торговаться и выбить для себя более удобные позиции. Они хотят, чтобы итоговое соглашение, если оно вообще будет, оказалось для них максимально безболезненным. Все эти изменения делаются для того, чтобы упростить себе жизнь и избежать неприятных последствий расследований», — пояснил Бойков в разговоре с Pravda.Ru.
Он считает, что коррупция на Украине намного шире, чем озвучивается публично. Часть скрытой информации может использоваться в качестве давления на Зеленского со стороны Вашингтона.
Тем временем политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что глава киевского режима понимает, что НАБУ при получении указаний от США может опубликовать о нём некие сведения.
«И вот тогда он станет одновременно и хромой уткой, и, наверное, зажаренной. Зеленский был не готов к такому развитию событий», — отметил политолог.
Мезюхо указал на «нервное поведение и странные политические действия» Зеленского, которые указывают на то, что он пока не понимает, как выстраивать защиту.