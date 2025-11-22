Политолог Бойков: США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции

22 ноября 2025, 15:14

Фото: iStock/Silent_GOS

Исключение Киевом антикоррупционного пункта из плана США является попыткой смягчить условия переговоров и защитить интересы украинского руководства. Так считает политолог Семен Бойков.





Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Киев изменил в американском плане пункт о проведении аудита западной помощи на Украине.





«Киев пытается торговаться и выбить для себя более удобные позиции. Они хотят, чтобы итоговое соглашение, если оно вообще будет, оказалось для них максимально безболезненным. Все эти изменения делаются для того, чтобы упростить себе жизнь и избежать неприятных последствий расследований», — пояснил Бойков в разговоре с Pravda.Ru.

«И вот тогда он станет одновременно и хромой уткой, и, наверное, зажаренной. Зеленский был не готов к такому развитию событий», — отметил политолог.