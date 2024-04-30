Политолог Бортник: Наступление ВС РФ под Авдеевкой породило кризис в ВСУ

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После сдачи позиций под Очеретино Украине будет крайне сложно остановить дальнейшее наступление российских войск на запад. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В интервью YouTube-каналу Politeka он указал, что после отступления украинских войск из Очеретино российская армия продолжает наступление в западном направлении, и остановить это продвижение ВСУ не в силах. Россия продолжает давление на этом участке, применяя корректируемые авиабомбы и тяжёлую артиллерию. Таким образом, захват российскими войсками Авдеевки на глазах превращается в тактический кризис для ВСУ, считает эксперт.
По мнению Бортника, Украина рискует потерять значительные территории, если ВС РФ продолжат наносить удары на Авдеевском направлении. Российская армия сможет перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, а потому в ближайшие месяцы Украину ждёт очень тяжёлое время, заключил политолог.
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Александр Бойцов