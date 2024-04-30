Солдаты ВСУ оценили новую тактику ВС РФ в зоне спецоперации

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Украинские солдаты рассказали, что ВС РФ начали применять в зоне проведения СВО новую тактику. Их слова приводит эстонское издание ERR.
По словам собеседников издания, новая тактика российской армии уже приводит ее к успеху. Бойцы ВСУ пояснили, что ВС РФ начали наступать небольшими штурмовыми группами, численность которых не превышает восьми человек. При этом российские войска превосходят ВСУ по количеству военной техники.
При этом украинские солдаты добавили, что остановить наступление ВС РФ можно, но для этого понадобится авиация.
Авторы статьи сообщают, что поставки военной помощи Киеву существенно сократились, а солдаты ВСУ уже устали от продолжающихся военных действий.
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При этом украинские солдаты добавили, что остановить наступление ВС РФ можно, но для этого понадобится авиация.
Авторы статьи сообщают, что поставки военной помощи Киеву существенно сократились, а солдаты ВСУ уже устали от продолжающихся военных действий.
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Анастасия Хохлова