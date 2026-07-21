Политолог Денисов положительно оценил инициативу ФРГ о возобновлении диалога с РФ

21 июля 2026, 15:29

Фото: iStock/ffikretow

Коммуникация между странами Запада и Россией должна быть конструктивной. Такое мнение выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на публичную антироссийскую риторику, пытается восстановить отношения с Москвой.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов отметил, что Мерц не единственный европеец, который пытается формально или неформально возобновить диалог с Россией. По его словам, западные лидеры понимают, что отсутствие отношений с РФ в дальнейшем будет лишь провоцировать новую напряженность. Кроме того, все хотят понимать, что будет после завершения конфликта на Украине.





«Можно предполагать, что, конечно же, запрос на подобную коммуникацию существует как на официальном уровне, так и на неофициальном и экспертном уровнях. В этом случае подобные инициативы можно только приветствовать», — отметил эксперт.