Политолог Дудаков: поставки фосфорных боеприпасов Киеву приведут к эскалации

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Пентагон может передать Украине фосфорные снаряды, что приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором, но администрация президента США отказалась.
По его словам, для Вашингтона это важно из-за того, что именно с этим вопросом связаны проблемы на фоне недопонимания республиканцев с украинскими лоббистами.
Дудаков напомнил, что республиканцы обвинили украинцев в использовании их демократами в рамках предвыборной кампании. При этом саму Украину обвиняют во вмешательстве в процесс выборов в США.
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«При этом это действительно будет существенным шагом по пути эскалации. Я думаю, что с этим в том числе связано и то, почему администрация Байдена пока что не решается на такой шаг. Поэтому всё, конечно, возможно, но прямо сейчас в моменте всё-таки приоритет для администрации Байдена — это выделить хотя бы какие-то транши Украине», — рассказал Дудаков в беседе с RT.
По его словам, для Вашингтона это важно из-за того, что именно с этим вопросом связаны проблемы на фоне недопонимания республиканцев с украинскими лоббистами.
Дудаков напомнил, что республиканцы обвинили украинцев в использовании их демократами в рамках предвыборной кампании. При этом саму Украину обвиняют во вмешательстве в процесс выборов в США.
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Элина Позднякова