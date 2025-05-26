Стала известна судьба пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области

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Пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области, расстреляли в Гоголевке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Дочка погибшего Александра Гусарова рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали Гоголевку от ВСУ в пригороде Суджи. Всех выживших тогда эвакуировали из села — Александра Степановича среди них не было.
Тело пенсионера нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала отца визуально.
Гусаров стал известен благодаря видео, снятому в Заолешенке. Пенсионер искал солдат ВС РФ, но встретил двух боевиков киевского режима в нацистской форме — они кричали ему «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне».
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Тело пенсионера нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала отца визуально.
Гусаров стал известен благодаря видео, снятому в Заолешенке. Пенсионер искал солдат ВС РФ, но встретил двух боевиков киевского режима в нацистской форме — они кричали ему «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне».
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Екатерина Коршунова