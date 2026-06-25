Политолог Дудчак заявил, что Фицо прав, называя встречу в Гданьске форумом войны

25 июня 2026, 22:16

Фото: iStock/artJazz

Политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак согласился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который раскритиковал европейский форум по восстановлению Украины в польском городе Гданьске. Он заявил, что на мероприятии обсуждали очередные поставки вооружения Киеву.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Дудчак отметил, что европейские политики всегда говорят о восстановлении Украины, а по факту создают фонды, направленные на финансирование ВСУ.





«Роберт Фицо абсолютно прав, когда говорит, что мероприятие в Гданьске — это форум по продолжению войны. Так оно и есть. Да и как можно говорить о восстановлении Украины? Чтобы восстанавливать, надо закончить процесс разрушения», — подчеркнул политолог.