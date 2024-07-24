Политолог Дудкин назвал тех, кто может подписать капитуляцию Украины

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Доверять словам Зеленского и главы украинского МИД Кулебы о переговорах не следует. В то же время, в случае изменения положения на фронте подписать капитуляцию Киева могут только военные, без участия политиков.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил политолог, участник движения «Другая Украина» Юрий Дудкин. Ранее в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с Москвой. Хотя Зеленский ранее на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией и игнорировал все заявления российской стороны о готовности к диалогу.
Дудкин назвал это и подобные ему заявления Кулебы обычным «трёпом» и призвал не доверять им. По мнению эксперта, если встанет вопрос о переговорах, то их могут вести военные, и они же могут подписать акты о капитуляции и сдаче вооружённых формирований. Это не обязательно доверять пустословам, подобным Кулебе, заключил политолог.
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