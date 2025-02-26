Политолог Фёдоров оценил попытки Макрона надавить на Трампа

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру не удастся изменить планы главы США Дональда Трампа. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что во время встречи в Белом доме Макрон надавил на Трампа, чтобы он предоставил поддержку солдатам Франции и Британии, которые планируются к размещению на Украине после заключения мирного соглашения.
По словам эксперта, Трампа сложно «свернуть» с намеченного пути и вложить ему в голову другие помыслы, отличающиеся от его собственных.
Он уточнил, что скоро в Вашингтоне пройдет встреча с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который попытается ещё больше надавить на Трампа.
Эксперт считает, что Трамп, возможно, учтёт некоторые пожелания европейцев, однако его позиция при этом кардинально не изменится, заключил Фёдоров.
Тем временем, argumenti.ru пишут, что 21 февраля США передали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в первом варианте. Так, каждое «предложение» Трампа хуже предыдущего. Сначала речь шла о 100 миллионах долларов, затем о 500 миллионах долларов, а совсем недавно прозвучала сумма в триллион.
Издание считает, что теперь Украине либо никак не существовать, либо на столетия превратиться в самую отсталую из колоний.
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По словам эксперта, Трампа сложно «свернуть» с намеченного пути и вложить ему в голову другие помыслы, отличающиеся от его собственных.
«Но Макрон продолжит устанавливать отношения. Вряд ли он уломает или изменит позицию американцев относительно Украины. Глава Франции сам забывает о главном вопросе в этой истории — безопасность должна быть обеспечена и России тоже», — подчеркнул Фёдоров в беседе с RT.
Он уточнил, что скоро в Вашингтоне пройдет встреча с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который попытается ещё больше надавить на Трампа.
Эксперт считает, что Трамп, возможно, учтёт некоторые пожелания европейцев, однако его позиция при этом кардинально не изменится, заключил Фёдоров.
Тем временем, argumenti.ru пишут, что 21 февраля США передали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в первом варианте. Так, каждое «предложение» Трампа хуже предыдущего. Сначала речь шла о 100 миллионах долларов, затем о 500 миллионах долларов, а совсем недавно прозвучала сумма в триллион.
Издание считает, что теперь Украине либо никак не существовать, либо на столетия превратиться в самую отсталую из колоний.
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Элина Позднякова