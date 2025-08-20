Bloomberg: десять стран готовы направить войска на Украину для гарантий Киеву
Около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках предоставления возможных гарантий безопасности для Киева, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Около десяти стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, европейские чиновники 19 августа обсудили план отправки британских и французских военных в рамках мирного соглашения, включая вопросы численности и расположения персонала.
Первым этапом разрабатываемого пакета гарантий безопасности для Киева станет обучение украинских военных и их подкрепление. Для этого будет создана многонациональная группа, состоящая преимущественно из европейских военных, которые разместятся на Украине вдали от линии фронта. Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат.
Соединенные Штаты со своей стороны могут предоставить поддержку в обмене разведданными, наблюдении за границами, поставках вооружений и, возможно, средств противовоздушной обороны. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США окончательно исключили отправку американских войск на Украину, но не исключают поддержку с воздуха как часть гарантий безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о категорическом неприятии Москвой любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, поскольку это чревато неконтролируемой эскалацией конфликта.
