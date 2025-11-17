В Москве прокомментировали слова Писториуса о возможной войне НАТО с РФ

17 ноября 2025, 15:10

Депутат Ивлев назвал слова Писториуса о войне НАТО с РФ «бредовыми»

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией, которая может начаться до конца 2029 года, является бредовым. Так считает депутат Госдумы Леонид Ивлев.





Напомним, Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться до конца 2029 года.





«Это какие-то очередные бредовые идеи Писториуса. Россия ни с кем не хочет воевать», — заявил Ивлев в разговоре с RT.

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — прокомментировала Захарова слова главы Минобороны ФРГ.