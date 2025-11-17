В Москве прокомментировали слова Писториуса о возможной войне НАТО с РФ
Депутат Ивлев назвал слова Писториуса о войне НАТО с РФ «бредовыми»
Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией, которая может начаться до конца 2029 года, является бредовым. Так считает депутат Госдумы Леонид Ивлев.
Напомним, Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться до конца 2029 года.
«Это какие-то очередные бредовые идеи Писториуса. Россия ни с кем не хочет воевать», — заявил Ивлев в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что Россия смогла выстоять в условиях санкций и поддержки конфликта на Украине странами НАТО. Кроме того, страна смогла совершить мощный военно-технологический скачок, которому пока нет равных. В этих условиях Ивлев призвал Запад «не бряцать оружием», а включиться в мирные переговоры.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Писториуса агрессором после его заявлений о скорой возможной войне с РФ, пишут со ссылкой на РИА Новости argumenti.ru.
«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — прокомментировала Захарова слова главы Минобороны ФРГ.