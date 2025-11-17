17 ноября 2025, 12:16

Колесник: ФРГ говорит о войне с РФ, чтобы украсть активы

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о возможном военном конфликте с Россией с целью изъятия замороженных активов.





Об этом порталу NEWS.RU заявил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. По его мнению, подобные слова служат лишь для посева страха в Европе и никак не соответствуют реальности.



Колесник считает, что разговоры о подготовке к войне с РФ — попытка найти оправдание для кражи денег России, которые хранятся в западных банках. Он напомнил, что средства Центрального банка разместили там по международному праву, и назвал уровень дипломатии европейских политиков «кухонным».





«Дипломатия политиков в Европе упала до такого кухонного уровня, что даже стыдно. Людей, не желающих отдавать чужие деньги, в народе называют кидалами. Как правило, они заканчивают плохо», — добавил российский политик.