«Даже стыдно»: Депутат объяснил, почему глава Минобороны ФРГ заговорил о войне с РФ

Колесник: ФРГ говорит о войне с РФ, чтобы украсть активы
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о возможном военном конфликте с Россией с целью изъятия замороженных активов.



Об этом порталу NEWS.RU заявил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. По его мнению, подобные слова служат лишь для посева страха в Европе и никак не соответствуют реальности.

Колесник считает, что разговоры о подготовке к войне с РФ — попытка найти оправдание для кражи денег России, которые хранятся в западных банках. Он напомнил, что средства Центрального банка разместили там по международному праву, и назвал уровень дипломатии европейских политиков «кухонным».

«Дипломатия политиков в Европе упала до такого кухонного уровня, что даже стыдно. Людей, не желающих отдавать чужие деньги, в народе называют кидалами. Как правило, они заканчивают плохо», — добавил российский политик.

Колесник заключил, что НАТО использует новые информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине.
Никита Кротов

