Bloomberg назвало Мерца «спотыкающимся канцлером»
Bloomberg: Немцы все больше раздражаются на Мерца из-за его политики
Жители Германии стали меньше доверять канцлеру Фридриху Мерцу и его кабинету, которые, по мнению граждан, не справляются с ключевыми вызовами. Об этом сообщает Bloomberg 15 ноября.
Издание отмечает, что Мерц пока не предложил мер, способных переломить экономическую и социальную ситуацию, что усилило недовольство населения. Bloomberg называет его «спотыкающимся канцлером» и прогнозирует, что ближайшие месяцы будут для него решающими.
В январе должна вступить в силу новая экономическая программа правительства, а выборы в пяти федеральных землях покажут, удалось ли ему восстановить доверие избирателей.
«Выборы в штате в следующем году, безусловно, вызовут некоторое беспокойство», — говорится в материале.
Ранее, 13 ноября, сообщалось, что Мерц обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры по ограничению выезда молодёжи с Украины, аргументируя это необходимостью пополнения рядов ВСУ.