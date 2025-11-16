Bloomberg назвало Мерца «спотыкающимся канцлером»

16 ноября 2025, 12:36

Bloomberg: Немцы все больше раздражаются на Мерца из-за его политики

Жители Германии стали меньше доверять канцлеру Фридриху Мерцу и его кабинету, которые, по мнению граждан, не справляются с ключевыми вызовами. Об этом сообщает Bloomberg 15 ноября.





Издание отмечает, что Мерц пока не предложил мер, способных переломить экономическую и социальную ситуацию, что усилило недовольство населения. Bloomberg называет его «спотыкающимся канцлером» и прогнозирует, что ближайшие месяцы будут для него решающими.



В январе должна вступить в силу новая экономическая программа правительства, а выборы в пяти федеральных землях покажут, удалось ли ему восстановить доверие избирателей.





«Выборы в штате в следующем году, безусловно, вызовут некоторое беспокойство», — говорится в материале.