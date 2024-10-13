Политолог Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине

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Страны, которые сейчас предлагают мирные инициативы по Украине, не отдают себе отчёта в том, что если Россия сейчас прекратит спецоперацию, не достигнув поставленных целей, то это будет означать победу Запада в конфликте.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. По его словам, в этом случае западные государства почувствуют свою безнаказанность, у них окажутся развязаны руки, и в таком случае ничто не помешает им нападать на другие страны.
Эксперт подчеркнул, что в случае, если Россия не нанесёт сейчас стратегическое поражение Западу, то такая ситуация откроет ящик Пандоры. Тогда под угрозой окажутся и Китай, и Индия и другие страны, в которых Запад видит своих противников, заключил Караганов.
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