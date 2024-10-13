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Политолог Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине

Политолог Караганов: Приостановка Россией СВО будет означать победу Запада
13 октября 2024, 08:21
Фото: istockphoto/Arseniy45

Фото: istockphoto/Arseniy45

Страны, которые сейчас предлагают мирные инициативы по Украине, не отдают себе отчёта в том, что если Россия сейчас прекратит спецоперацию, не достигнув поставленных целей, то это будет означать победу Запада в конфликте.


Об этом в разговоре с РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. По его словам, в этом случае западные государства почувствуют свою безнаказанность, у них окажутся развязаны руки, и в таком случае ничто не помешает им нападать на другие страны.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если Россия не нанесёт сейчас стратегическое поражение Западу, то такая ситуация откроет ящик Пандоры. Тогда под угрозой окажутся и Китай, и Индия и другие страны, в которых Запад видит своих противников, заключил Караганов.

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Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
13 октября 2024, 06:38

Фото: Минобороны РФ

Российские штурмовики Су-25 сорвали ракетным ударом ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведывательным целям.

Затем экипажи провели противоракетные операции, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – резюмировали в Минобороны.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожает зенитно-ракетный комплекс Patriot и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Пашена Балка Днепропетровской области.

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#всу
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#вс рф
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Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области
Алаудинов: продвижение РФ в Курской области вызвало обеспокоенность у ВСУ
13 октября 2024, 03:20

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что продвижение России в Курской области вызвало «большую панику» в Киеве, и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали такого «серьезного удара».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются оттеснить позиции ВСУ в Курской области, но Киев «держит определенные рубежи».

По данным издания «Страна», российским войскам удалось продвинуться «левее украинского плацдарма» в Курской области.

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#украина
#курская область
#всу
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В ДНР сообщили о массовой сдаче в плен со стороны бойцов ВСУ после сброса листовок
«Народная милиция ДНР»: бойцы ВСУ сдали в плен после сброса листовок
12 октября 2024, 23:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы 79-й бригады украинской армии и связанных с ней подразделений добровольно сдались в плен после того, как российский беспилотник сбросил на их позиции листовки, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР. Инцидент произошел на кураховском направлении.
«Сдача в плен была коллективным решением», – сообщается в публикации.

Украинские солдаты «выразили недовольство тяжелыми условиями службы» и жаловались «на отсутствие поддержки со стороны командования». По словам сдавшихся в плен солдат, «невыносимые условия» на передовой «привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».

8 октября Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и кураховское направления наиболее напряженными участками фронта. Особенно напряженные бои шли в населенных пунктах Цукурино и Селидово.

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#всу
#украина
#плен
#днр
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Зеленский прокомментировал наступление российской армии в Курской области
Зеленский сообщил о наступлении российской армии на позиции ВСУ в Курской области
12 октября 2024, 22:54

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом президент Украины сообщил вечером 12 октября в Telegram-канале.
«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — прокомментировал Зеленский наступление ВС РФ.

Отметим, что российская армия перешла ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило о плановом боевом патрулировании воздушного пространства истребителями Су-35С приграничных районах Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении от боевиков ВСУ 19 населенных пунктов Курской области.

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#армия
#операции
#всу
#вс рф
#зеленский
#курская область
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В России создали термостойкий полимер, способный защитить БПЛА от воспламенения
12 октября 2024, 21:33

Фото: iStock/vadimrysev

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) создали термостойкий полимер, позволяющий защитить беспилотники от воспламенения. Об этом пресс-служба Фонда поддержки проектов НТИ сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что данный полимер способен защитить беспилотник при работе в условиях высоких температур. В частности, при пожарах и в зоне боевых действий.

Специалистам удалось создать такой полимер при помощи новейшей технологии синтеза полиэфиримидов. В ходе разработки удалось получить образцы с температурой плавления в 245 градусов Цельсия, что позволило обеспечить полимеру максимальную термостойкость.

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#россия
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#разработки
#бпла
#технологии
#пожар
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Два месяца пробирались по тылам ВСУ: Алаудинов рассказал героическую историю о бойцах ВС РФ
Алаудинов рассказал о двух бойцах, пробиравшихся по тылам ВСУ
12 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Двое российских бойцов после нападения ВСУ на Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по украинским тылам к своим. Об этом в своём Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Он опубликовал видео, на котором, находясь вместе с этими бойцами, рассказывает их историю.

Алаудинов отметил, что солдатам удалось выйти на отряд «Хохла» спецназа «Ахмат» минувшей ночью. Сейчас они находятся в безопасности.

Под видео была размещена подпись, в которой генерал подчеркнул, что действия Курбана Абдурахманова из Дагестана и Алексея Сибирякова из Бурятии говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать родину.

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#курская область
#апти алаудинов
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СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области
12 октября 2024, 19:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с бойцами ВСУ начала принудительно вывозить граждан из Харьковской области. Об этом житель подконтрольной украинским войскам территории региона сообщил в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства в целях безопасности пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что мирных жителей Харьковской области переселяют в другие регионы страны против их воли. Также военные проверяют все сведения на телефонах местных.

По словам жителя области, киевские власти решили пойти на такой шаг из-за приближающейся линии фронта.

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#сбу
#всу
#харьковская область
#эвакуация
#жители
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На Украине снова ужесточили правила мобилизации
На Украине военнообязанным дали три дня для явку за повесткой на почту
12 октября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Кабмин Украины обновил правила почтовой связи, установив, что призывников есть всего три на получение повестки о явке в военкомат. Об этом сообщает 12 октября «Судебно-юридическая газета».
Теперь срок хранения повесток на почте приравнивался к судебным документам. Если почтальон не может вручить повестку лично, он оставляет уведомление в почтовом ящике. Если призывник не заберет повестку в течение трех дней, его ждет штраф от 17 до 35 тысяч гривен — от 413 до 851 доллара.

Правила мобилизации на Украине ужесточили в апреле 2024 года, тогда призывникам установили 10 дней для явки в военкомат. В случае неявки военком вправе обратиться в полицию, которая должна задержать гражданина. Также уклонистов лишают прав на управление транспортом.

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#военкомат
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#украина
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ВС РФ поразили энергообъекты Украины, которые снабжали ВСУ ГСМ
Минобороны: ВС РФ поразили снабжавшие ВСУ ГСМ энергообъекты Украины
12 октября 2024, 18:25

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам Украины, откуда ВСУ брали горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили 12 октября в Минобороны России.
Объекты энергетики поразила оперативно тактическая авиация России, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Также российские военные уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ в 141 районе.

Ранее о перебоях с электричеством в подконтрольной Украине Херсонской области сообщил назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко. Сообщалось, что в результате атаки был перестал работать крупный объект энергоснабжения.

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#всу
#спецоперация
#украина
#вс рф
#минобороны рф
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