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Потеря Украиной Одессы будет означать полную победу, с таким мнением выступил политолог Вадим Карасев на YouTube-канале Politeka.
Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт, вероятно, подойдет к концу в этом году.
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Александр Климов