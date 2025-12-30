30 декабря 2025, 16:32

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пытается манипулировать общественным мнением, заявляя о неких 20 пунктах собственного мирного плана, который он якобы смог обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.





Он выразил уверенность в том, что на встрече Трамп обсуждал с Зеленским стартовые требования, которые обозначили еще до того, как глава киевского режима озвучил собственные пункты.





«Все требования, которые выдвигались ранее, так и остались. В частности, вывод украинских войск с части территории Донецкой и Луганской области. Все это в повестке. Хотя Зеленский пытается утверждать обратное. Также обстоит дело и с гарантиями безопасности. Но Зеленский продолжает манипулировать общественным мнением, заявляя, что 100% гарантий уже согласованы», — отметил Килинкаров в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — говорится в материале.