Политолог Килинкаров: Зеленский пытается манипулировать общественным мнением
Владимир Зеленский пытается манипулировать общественным мнением, заявляя о неких 20 пунктах собственного мирного плана, который он якобы смог обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
Он выразил уверенность в том, что на встрече Трамп обсуждал с Зеленским стартовые требования, которые обозначили еще до того, как глава киевского режима озвучил собственные пункты.
«Все требования, которые выдвигались ранее, так и остались. В частности, вывод украинских войск с части территории Донецкой и Луганской области. Все это в повестке. Хотя Зеленский пытается утверждать обратное. Также обстоит дело и с гарантиями безопасности. Но Зеленский продолжает манипулировать общественным мнением, заявляя, что 100% гарантий уже согласованы», — отметил Килинкаров в разговоре с Общественной Службой Новостей.
При этом он подчеркнул, что Трамп публично заявил, что большинство гарантий для Украины лягут на плечи ЕС, а не США.
По словам эксперта, мирный план Зеленского не соответствует действительности. На самом деле сейчас идут обсуждения документа, согласованного между Россией и США.
Тем временем западные эксперты считают, что требования Зеленского могут привести к срыву переговоров. Об этом со ссылкой на American Conservative пишут argumenti.ru.
«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — говорится в материале.
Также отмечается, что при предоставлении гарантий безопасности Киеву Вашингтон столкнется с серьезными внутриполитическими издержками.