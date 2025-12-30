Зеленский оценил шансы Украины без поддержки США

30 декабря 2025, 10:07

Зеленский: Украина не сможет победить в конфликте без поддержки США

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет победить в конфликте без поддержки со стороны США. Его слова передает американский телеканал Fox News.





Зеленский отметил, что американские ракеты для систем ПВО «существенно усиливают оборону» Украины, но даже с нынешней помощью противостояние России остается сложным.

«Россия использует сотни, вы видите, сотни и тысячи дронов и ракет. Так что это сложно. Наших средств ПВО недостаточно», — сказал он.