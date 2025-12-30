Достижения.рф

Зеленский: Украина не сможет победить в конфликте без поддержки США
Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет победить в конфликте без поддержки со стороны США. Его слова передает американский телеканал Fox News.



Зеленский отметил, что американские ракеты для систем ПВО «существенно усиливают оборону» Украины, но даже с нынешней помощью противостояние России остается сложным.

«Россия использует сотни, вы видите, сотни и тысячи дронов и ракет. Так что это сложно. Наших средств ПВО недостаточно», — сказал он.
Зеленский также подчеркнул, что Киев активно применяет приобретенное у Вашингтона вооружение, а также артиллерию и боеприпасы, которые поставляются из США.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима планирует отдалиться от власти после завершения конфликта.
