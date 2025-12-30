В России раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина для Украины

30 декабря 2025, 11:46

Блохин: США и Россия извлекут для себя выгоду из атаки ВСУ на резиденцию Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина могут выгодно интерпретировать и Москва, и Вашингтон в контексте урегулирования конфликта на Украине.





Об этом заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Киев в таком случае могут представить стороной, срывающей мирные инициативы.



