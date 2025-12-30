В России раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина для Украины
Блохин: США и Россия извлекут для себя выгоду из атаки ВСУ на резиденцию Путина
Атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина могут выгодно интерпретировать и Москва, и Вашингтон в контексте урегулирования конфликта на Украине.
Об этом заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Киев в таком случае могут представить стороной, срывающей мирные инициативы.
«Цель атаки ВСУ на резиденцию Путина такая же, как в прошлый раз. Помните, намечалась встреча в Венгрии между США и РФ, и была атака БПЛА. Россию винили в этой атаке, а на встрече поставили крест. Сейчас такой же сценарий, его цель — поставить крест на украинском урегулировании», — сказал собеседник.
Эксперт добавил, что такие действия, с его точки зрения, расширяют возможности для более жёсткого ответа со стороны России, а также дают пространство для манёвра президенту США Дональду Трампу.
Ранее в ГД оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина.