Медведев пожелал, чтобы тело Зеленского было исследовано в Кунсткамере
Заместитель председателя Совета безопасности России и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сделал провокационное заявление в своем Telegram-канале.
Он выразил желание, чтобы тело Владимира Зеленского выставили в Кунсткамере Санкт-Петербурга. Медведев отметил, что украинец стремится к разрушению России. Он добавил, что важно провести научные исследования, когда глава киевского режима уйдет из жизни. Политик сравнил его с «гомункулом» и предположил, что он может быть представителем другой расы из далекой галактики.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пообещал отдалиться от власти после завершения конфликта на Украине.
