В Раде назвали Украину банкротом на фоне превышения 100% внешнего долга

Фото: istockphoto/olegda88
Внешний долг Украины впервые в истории превысил 100% от ВВП, что делает ее банкротом, заявил украинским СМИ депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк.
«Мы видим, что сегодня у Украины два вызова помимо тех, о которых говорим. Первый вызов — это финансово-экономический. Мы впервые в истории имеем более 100% внешнего долга по сравнению с ВВП», — сказал он.Цымбалюк добавил, что Всемирный банк отказал Киеву в отсрочке долга. По словам нардепа, украинское правительство провело переговоры с финансовой организацией в США. Депутат украинского парламента резюмировал, что вторым вызовом для Украины можно назвать мобилизацию.
Читайте также:
ВС РФ освободили Каменку в Харьковской области
«Как зверь»: пленный боевик ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных в армию
Появилось видео боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции
Никита Кротов