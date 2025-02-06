Фото: столичный СК
Убийство основателя батальона «АрБат», главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна организовал Киев для того, чтобы сорвать возможный мирный договор между Россией и Украиной. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин. По его мнению, Зеленскому выгодно продолжать боевые действия.
«Всплеск террористических действий — попытка эскалации конфликта. Нынешнему правительству Украины выгодно растягивать боевые действия. Команда Зеленского старается продлить свое правление. Под протекцией 46-го президента США Джонатана Байдена Киев мог делать практически что угодно. Сейчас ситуация изменилась», — приводит «Вечерняя Москва» слова политолога.Тем временем появилась информация, что следствие допускает возможность, что взрывное устройство, сработавшее в ЖК «Алые Паруса», мог нести на себе смертник, сообщают argumenti.ru. Предполагается, что подозреваемый подорвал мину, когда приблизился к Саркисяну и его телохранителям.
«Пока неизвестно, сам ли подозреваемый активировал взрывное устройство или это сделали дистанционно, так как следствие не исключает, что его использовали вслепую», — передает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев