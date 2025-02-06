Убийство основателя батальона «АрБат», главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна организовал Киев для того, чтобы сорвать возможный мирный договор между Россией и Украиной. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин. По его мнению, Зеленскому выгодно продолжать боевые действия.