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Политолог Кот: «Пока идут переговоры, армия не останавливается»

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Наступление российских военных в зоне проведения спецоперации продолжается, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом.
На это обратил внимание в эфире «Радио 1» политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.
«Делегации только начали разговор, и каждая сторона будет предлагать свой путь решения проблемы. А проблема тяжёлая. Однако у России позиция крайне сильная по сравнению с Украиной и тех, кто пытается прятаться за её спиной, прежде всего, Германии и Франции. Да и американцы тоже продолжают использовать украинский фактор против нас. Но обратите внимание, что ничего не останавливается – наступление российских военных продолжается. Сегодня был занят новый населённый пункт – в ДНР. Пока идут переговоры, русская армия не останавливается», – сказал Кот.
По его словам, это связано с тем, что у российской армии есть и технические, и человеческие, и стратегические возможности.
«А вот с другой стороны дело плохо. Мы сейчас вскрываем их выстроенную и с точки зрения логистики, и с точки зрения оборонных ресурсов систему, прежде всего, в ДНР. Двигаемся в сторону наших освобождаемых территорий по границам Донецкой Народной Республики. Думаю, та же история будет происходить и в Запорожской, и в Херсонской, и в Луганской землях», – предположил собеседник «Радио 1».
По мнению Юрия Кота, наступление российских войск должно продолжаться, несмотря на переговоры.
«Мы не говорим сейчас: давайте остановим войну, а потом будем разговаривать. Нет, мы говорим: давайте разговаривать, а потом посмотрим. Война будет пока продолжаться, потому что у нас есть для этого возможность. Ведь что фактически хочет от нас Запад? Они хотят, чтобы мы остановились и перестали стрелять, прекрасно понимая нашу силу по сравнению с Украиной», – заключил политолог.
Ранее сообщалось, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной. Подводя их итоги, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в целом удовлетворена. Достигнута договорённость об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000. Каждая сторона представила своё видение условий прекращения огня. Россия приняла к сведению обращение Украины о возможности организации встречи на высшем уровне. Мединский добавил, что Москва готова к новым контактам с Украиной.

Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил, что обсуждались все аспекты прекращения огня. Ведётся подготовка к возможной встрече на уровне президентов. Он подтвердил информацию о договорённости об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

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В Серпухове могут создать Аллею Героев с памятником павшим
16 мая 2025, 18:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с волонтёрами штаба общественного движения им. Максима Шишкова в городе Протвино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Недавно в штабе произошло ЧП: волонтёра оскорбил и ударил пьяный мужчина. Сейчас он под следствием.
«Пообщался с Константином, братом пострадавшего Сергея Борисовича. Состояние волонтёра постоянно контролирует врач. Обсудили с руководителем Оксаной Станиславовной создание Аллеи Героев с памятником павшим защитникам. Важная инициатива, обязательно сделаем», – пообещал Шимко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Как рассказали в администрации, с 2022 года под руководством матери погибшего участника СВО Максима ШишковаОксаны Тархановской-Шишковой – более полусотни неравнодушных активистов плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для бойцов.

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#память
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Мединский оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле
Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров с Украиной
16 мая 2025, 17:01

Владимир Мединский (фото: medinskiy.ru)

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил об удовлетворённости результатом переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.
В беседе с журналистами политик подчеркнул, что российская сторона готова к продолжению контактов.

Мединский также подтвердил ранее распространяемую украинскими СМИ информацию о готовности России и Украины произвести крупнейший за время СВО обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Глава делегации России добавил, что нынешние переговоры с Украиной завершились, однако они будут продолжены. В настоящее время стороны выясняют нюансы соглашения о будущем прекращении огня.

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#украина
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#соглашения
#сво
#политика
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Россия и Украина могут произвести крупнейший за время СВО обмен пленными в формате 1000 на 1000
Умеров: РФ и Украина договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000
16 мая 2025, 16:32

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В ближайшее время Россия и Украина могут осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000. Об этом сообщил министр обороны и глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.
Он подчеркнул, что дата уже известна, однако отказался её озвучить.

Умеров добавил, что в ходе встречи с российской делегаций обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.

Если обмен военнопленными в таком формате состоится, то он станет крупнейшим за время проведения СВО.

Напомним, что в пятницу состоялись российско-украинские переговоры в Стамбуле, перенесённые с четверга. Сообщалось, что они уже подошли к концу, однако, по данным агентства AFP, они могут продолжиться сегодня.

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Рассекречена цель Зеленского на переговорах в Стамбуле
Депутат Чепа: целью Зеленского было затягивание переговоров с РФ
16 мая 2025, 16:28

Фото: iStock/ Haidamac

Глава киевского режима Владимир Зеленский старается затянуть или сорвать переговоры с РФ. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Депутат уверен, что подобная стратегия Владимира Зеленского позволит Украине переложить всю ответственность за срыв диалога на Россию. Чепа обратил внимание, что Киев предпринимал попытки привлечь к процессу Францию и Великобританию, которые активно поддерживают продолжение конфликта, но США воспротивились этому перед встречей стран Североатлантического альянса.

«Интерес Зеленского — как можно дольше затянуть этот процесс, по возможности сорвать его, по возможности обвинить в этом Россию, как было и в 2022 году. На переговорах будет присутствовать Марко Рубио (госсекретарь США) как некий наблюдатель. Украина пыталась протащить и европейские страны — Францию и Великобританию», — выразил свое мнение депутат в разговоре с NEWS.ru.

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#украина
#россия
#переговоры
#турция
#сша
#франция
#великобритания
#сво
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В Госдуме раскрыли, как быстро ВС РФ могли дойти до Киева в 2022 году
Депутат Чепа: ВС РФ могли дойти до Киева за три часа в 2022 году
16 мая 2025, 16:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска в 2022 году находились всего в 13 километрах от Киева и могли дойти до главной улицы украинской столицы всего за три часа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий отметил, что ВС РФ не смогли войти в город, поскольку помешали предыдущие переговоры России и Украины в Стамбуле, когда были достигнуты договорённости о выводе российской армии из Киевской и Черниговской областей.

Чепа отметил, что Россия в полной мере выполнила свои обязательства и отвела войска от Киева и других регионов, надеясь на выполнение договорённостей. Однако последующие события, в том числе инцидент в Буче, сорвали переговорный процесс.

«Мы вышли из этих областей, рассчитывая, что последовательно будут выполняться остальные пункты этого договора, но наши оппоненты быстро придумали Бучу, нашли причины, чтобы сорвать эти соглашения. Думаю, что сегодняшние попытки обозначить перемирие на 30 дней, 90 дней, прекращение огня – это не достижение мира, а временная остановка, за которой может последовать значительное усиление конфликта», – подчеркнул Чепа в беседе с NEWS.ru.
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