Политолог Кот: «Пока идут переговоры, армия не останавливается»

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Наступление российских военных в зоне проведения спецоперации продолжается, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом.
На это обратил внимание в эфире «Радио 1» политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.
Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил, что обсуждались все аспекты прекращения огня. Ведётся подготовка к возможной встрече на уровне президентов. Он подтвердил информацию о договорённости об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.
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«Делегации только начали разговор, и каждая сторона будет предлагать свой путь решения проблемы. А проблема тяжёлая. Однако у России позиция крайне сильная по сравнению с Украиной и тех, кто пытается прятаться за её спиной, прежде всего, Германии и Франции. Да и американцы тоже продолжают использовать украинский фактор против нас. Но обратите внимание, что ничего не останавливается – наступление российских военных продолжается. Сегодня был занят новый населённый пункт – в ДНР. Пока идут переговоры, русская армия не останавливается», – сказал Кот.По его словам, это связано с тем, что у российской армии есть и технические, и человеческие, и стратегические возможности.
«А вот с другой стороны дело плохо. Мы сейчас вскрываем их выстроенную и с точки зрения логистики, и с точки зрения оборонных ресурсов систему, прежде всего, в ДНР. Двигаемся в сторону наших освобождаемых территорий по границам Донецкой Народной Республики. Думаю, та же история будет происходить и в Запорожской, и в Херсонской, и в Луганской землях», – предположил собеседник «Радио 1».По мнению Юрия Кота, наступление российских войск должно продолжаться, несмотря на переговоры.
«Мы не говорим сейчас: давайте остановим войну, а потом будем разговаривать. Нет, мы говорим: давайте разговаривать, а потом посмотрим. Война будет пока продолжаться, потому что у нас есть для этого возможность. Ведь что фактически хочет от нас Запад? Они хотят, чтобы мы остановились и перестали стрелять, прекрасно понимая нашу силу по сравнению с Украиной», – заключил политолог.Ранее сообщалось, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной. Подводя их итоги, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в целом удовлетворена. Достигнута договорённость об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000. Каждая сторона представила своё видение условий прекращения огня. Россия приняла к сведению обращение Украины о возможности организации встречи на высшем уровне. Мединский добавил, что Москва готова к новым контактам с Украиной.
Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил, что обсуждались все аспекты прекращения огня. Ведётся подготовка к возможной встрече на уровне президентов. Он подтвердил информацию о договорённости об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.
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Лора Луганская