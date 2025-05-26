Воронеж, Москва и Тула: Военэксперт раскрыл, куда могут долететь дальнобойные ракеты НАТО

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Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, заявил канцлер ФРГ Мерц.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что под прицелом многие российские регионы, однако паниковать не стоит.
Он добавил, что этих самолетов на Украине нет, они находятся в Польше и Румынии, а если оказываются на аэродромах Украины, то Россия их уничтожает.
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«Они летали на 300 километров, сейчас будут летать на 500 километров, если немцы их поставят. Можно поставить циркуль на Украину и обвести масштаб, получится, что они могут попасть и в Тульскую область, и в Курскую область, и в Воронежскую область, и даже Московская область попадает под действие этих ракет. Но пугаться не надо, в панику впадать не надо, потому что эти ракеты применяются только с самолетов F-16», — объяснил эксперт.
Он добавил, что этих самолетов на Украине нет, они находятся в Польше и Румынии, а если оказываются на аэродромах Украины, то Россия их уничтожает.
«Эта новость — попытка напугать Россию, как бы принуждая к миру. Это странное, лицемерное, фарисейское поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы мы прекратили ведение огня, а с другой стороны, наполняете Украину дальнобойным оружием. Так не бывает: если по нам стреляют, стреляют по нашим городам, мирным жителям, мы будем продолжать боевые действия до полного уничтожения всех видов вооружений, которые наносят ущерб российской территории и российским гражданам», — уверил Литовский.
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Анастасия Панченко