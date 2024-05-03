Политолог Маркелов объяснил, почему Украине не удастся разрушить Крымский мост

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Политолог Сергей Маркелов заявил, что Крымский мост надёжно защищён, а Украина не имеет средств его поражения.
«В их распоряжении нет вооружения, которое могло бы поразить Крымский мост. Сама идея разрушения носит не военный характер. По факту Украина ведёт вооруженное противостояние с Россией не только с точки зрения физики, применяя вооружение и солдат на линии фронта, но и наравне с этим она пытается придать этому двойной смысл, некий подтекст», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Он также добавил, что угрозы Крымскому мосту со стороны Киева вызваны и желанием получить денег от Запада на подобные символические цели.
Кроме того, к мотивации угрожать Крымскому мосту для Украины, как пишет «Царьград, относятся поднятие национального духа украинцев в случае успешной атаки, а также усиление напряжённости перед саммитом НАТО в Швейцарии для того, чтобы побудить США давить на Европу для предоставления дополнительной военной и финансовой поддержки Киеву.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что киевский режим необходимо полностью уничтожить после шуток про новые атаки на Крымский мост.
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