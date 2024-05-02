Стало известно, что крымский мост подорвали самодельным устройством

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Чтобы подорвать Крымский мост в 2022 году, террористы применили самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной десяти тонн тротила. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на итоги официальной взрывотехнической экспертизы.
По данным информагентства, основой самодельного устройства была не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, сдетонировавшее от взрыва пластита в определенной точке маршрута.
Напомним, Крымский мост подорвали 8 октября 2022 года с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. Взрыв обрушил порядка 250 метров шоссейного полотна, 7 цистерн грузового поезда сгорели. Погибли четыре человека.
Ранее в Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напомним, Крымский мост подорвали 8 октября 2022 года с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. Взрыв обрушил порядка 250 метров шоссейного полотна, 7 цистерн грузового поезда сгорели. Погибли четыре человека.
Ранее в Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак