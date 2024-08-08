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Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области

Зеленский отчитался перед конгрессменами США после атаки ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 14:16

Украинский лидер Владимир Зеленский отчитался перед представителями конгресса Соединенных Штатов Америки после атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
В своем Telegram-канале он написал, что встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. По его словам, они говорили о защите Украины, а также других ценностях.

«Ключевые акценты — это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», — пояснил он.



Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер». По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.

Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России
08 августа 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе отмечается, что трш-стрим – это оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность информация, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображения действий с признаками насильственных и иных противоправных действий. Такие данные распространяются из корыстных или хулиганских побуждений.

Кроме того уточняется, что демонстрация насилия приводит к искажению у ряда представителей общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые.

Генпрокурор России и его заместители будут инициировать блокирование доступа к треш-стримам через обращение в Роскомнадзор.

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#владимир путин
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#запрет
#штраф
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Лукашенко высказался о гибридной войне против стран СНГ
Лукашенко: перманентная гибридная война ведётся против стран СНГ
08 августа 2024, 14:08

Фото: Сайт Кремля

Против стран Содружества независимых государств (СНГ) ведётся перманентная гибридная война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами МВД стран СНГ.
По словам главы государства, целью такой войны являются цветные революции и государственные перевороты. Каждая страна Содружества за последние несколько десятилетий пережила хотя бы одну цветную революцию, которая собой представляет попытку госпереворота.

Лукашенко добавил, что признаками оказания внешнего давления на страны являются введение беспрецедентных экономических санкций, а также попытки отдельных стран расколоть связь между странами СНГ.

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#александр лукашенко
#война
#снг
#белоруссия
#политика
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Украина обиделась на Нигер за разрыв дипотношений
МИД Украины: обидно, что Нигер принял решение разорвать дипотношения
08 августа 2024, 13:25

Фото: iStock/alzay

Украинские власти обиделись на решение Нигера о разрыве дипломатических отношений. Об этом сообщается в заявлении МИД Украины, опубликованном в Telegram-канале.
В понедельник, 5 августа, власти африканского государства объявили о разрыве дипотношений с Украиной. Такое решение было принято в связи с поддержкой Киевой местных террористов.

В украинском ведомстве подчеркнули, что обвинения со стороны Мали не соответствуют действительности. Однако ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, говоря о налёте боевиков в Мали на колонну группы «Вагнер», заявил, что боевики получили всю необходимую информацию «и не только».

Ранее жители Нигера сообщили в беседе с РИА Новости, что приветствуют решение своих властей о расторжении дипотношений с Украиной.

Ряд французских СМИ сообщал, что малийские террористы ездили на Украину для прохождения там обучения. Комментируя эту новость, официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнула, что Киев не может победить Россию в рамках СВО, поэтому принял решение открыть ещё один фронт в Африке.

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#украина
#нигер
#сотрудничество
#мид
#политика
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В Курской области замечены польские и французские наемники
«Два майора»: сообщают о польской и французской речи в Курской области
08 августа 2024, 12:29

Фото: iStock/e-crow

Среди украинских боевиков, атаковавших Курскую область, замечены наемники из Франции и Польши. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».
«Солдаты и офицеры, пробившиеся из окружения, сообщают о польской и французской речи. Ночью враг пригнал 15 реанимобилей», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что реанимационные бригады вывозили убитых и раненых иностранцев в тыл.

По последним данным Минобороны РФ, Подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь Курской области, с начала боевых действий на данном направлении потеряли уже 660 военных и 82 единицы боевой техники.

Отмечается, что среди подбитой российскими военными техники значатся 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и инженерная машина разграждения.

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#вс рф
#машина
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Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО
Bloomberg: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО
08 августа 2024, 10:47

Фото: iStock/macky_ch

Польша намерена укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка.
По словам Семоняки, укрепление восточной границы является революционным проектом, который изменит систему гражданской защиты. Уточняется, что страна планирует инвестировать миллиарды злотых с целью защиты от якобы возможных угроз со стороны РФ.

Примечательно, что в Кремле не раз заявляли о том, что Россия не представляет никакой угрозы ни для одной из стран на Западе, а на Украине лишь защищает свои интересы.

Ранее сообщалось, что Польша разместит механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#рф
#украина
#граница
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Медведев заявил, что участникам СВО надо идти до Одессы и Киева
08 августа 2024, 10:08

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Медведев отметил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий.

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева», — заявил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. По его словам, нужно исполнить то, что начальник генерального штаба пообещал президенту России Владимиру Путину.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дмитрий медведев
#военные
#операции
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#всу
#ск
#рф
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Стало известно, за что румынский бизнесмен платил миллионы долларов сыну Байдена
Прокуратура США: сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена
08 августа 2024, 09:33

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Сын действующего президента США Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на американское правительство в период, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы прокуратуры.
Уточняется, что сын главы американского государства получал от иностранных компаний и стран значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста. Согласно информации прокуратуры, Байден-младший работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, который находится под уголовным преследованием в своей стране.

В документе указывается, что власти Соединенных Штатов представят доказательство того, что Байден-младший и его деловой партнер получали компенсацию от «иностранного принципала».

Ранее сообщалось, что следователи подозревают сына действующего американского президента в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#байден
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#деньги
#румыния
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Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области
Медведев: нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области
08 августа 2024, 07:37

Фото: сайт Кремля

Нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам цели и причины террористической операции подробно отражены в аналитике.

«Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород», — пояснил он.

Медведев отметил, что необходимо извлечь серьёзный урок. По его словам, нужно исполнить то, что начальник генерального штаба пообещал президенту России Владимиру Путину.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины, которые проникли в Курскую область. По данным Герасимова, общие потери боевиков на границе Курской области составили 315 человек. Он отметил, что удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, в том числе семь танков.

Напомним, что утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.

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#спасатели
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#всу
#ск
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Семеро поляков арестованы в Нигерии за использование российских флагов
Поляки с флагами РФ задержаны в Нигерии на антиправительственной демонстрации
08 августа 2024, 06:06

Фото: Фотобанк Московской области

Семеро граждан Польши были задержаны в штате Кано, Нигерия, за использование российских флагов во время антиправительственных протестов. Об этом сообщил представитель службы безопасности Нигерии Питер Афунанья.
По словам Афунанья, задержанные использовали российские флаги на демонстрациях против правительства, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного иностранного вмешательства в внутренние дела страны. В данный момент нигерийские власти выясняют причины такого поведения и мотивацию задержанных.

Протесты в Нигерии начались 1 августа и были вызваны ростом инфляции, резким увеличением цен на продовольствие и угрозой голода. Протестующие требуют от властей принять меры для улучшения экономической ситуации.

Ранее, 4 августа, президент Нигерии Бола Тинубу обратился к демонстрантам с обещанием нормализовать экономику. Однако его заявления не удовлетворили митингующих, и протесты продолжились. Один из лидеров протестов, Майкл Ленин, был задержан ранее.

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#россия
#протесты
#польша
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