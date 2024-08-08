Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области

Украинский лидер Владимир Зеленский отчитался перед представителями конгресса Соединенных Штатов Америки после атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
В своем Telegram-канале он написал, что встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. По его словам, они говорили о защите Украины, а также других ценностях.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер». По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.
Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Ключевые акценты — это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», — пояснил он.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер». По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.
Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова