Политолог Марков: Данные о ВСУ на полигоне Селидово могли слить люди Залужного

Успешный ракетный удар ВС РФ по полигону в Селидово, где, по некоторым данным, в тот момент находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, мог быть связан с утечкой данных из Киева. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.