Политолог Марков: Данные о ВСУ на полигоне Селидово могли слить люди Залужного

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Успешный ракетный удар ВС РФ по полигону в Селидово, где, по некоторым данным, в тот момент находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, мог быть связан с утечкой данных из Киева. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.
Напомним, войска РФ нанесли удар по полигону в Селидово, расположенному в 35 километрах от Донецка, сегодня, 13 февраля. По некоторым данным, туда прибыли 1,5 тысячи солдат ВСУ из резерва для прохождения боевого слаживания перед отправкой в район Авдеевки. В момент атаки проходило построение прибывших подразделений.
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