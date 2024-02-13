«Продвигаются ежедневно»: В Германии ужаснулись успехами российской армии

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Российские военные ежедневно идут вперёд по всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщил Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого издания Welt.
«Я могу сказать, что давление со стороны русских колоссально. Русские ежедневно идут вперед: иногда на пару десятков метров, иногда на пару сотен, а иногда на один или два километра», — прокомментировал ситуацию Ваннер.
По его словам, Вооружённые силы Украины столкнулись с мощной нехваткой боеприпасов и вооружения, в то время как российская армия подобных трудностей не испытывает. Напротив, Москва не прекращает улучшать свой оборонно-промышленный комплекс, снабжая солдат всё более современным и мощным оружием.
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Евгения Парфентьева