Сырский запретил разглашать информацию о потерях ВСУ в Селидово, заявила Симоньян

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Новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях при российском ударе по тренировочному лагерю в Селидово. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ.
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