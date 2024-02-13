Сырский запретил разглашать информацию о потерях ВСУ в Селидово, заявила Симоньян

Новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях при российском ударе по тренировочному лагерю в Селидово. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.